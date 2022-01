Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tỉnh ủy tặng quà Tết ở Đô Lương

Nhằm bày tỏ tình cảm, tri ân đối với Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Thượng Sơn đã đùm bọc, giúp đỡ cơ quan Tỉnh ủy trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tỉnh ủy đã trực tiếp trao 20 suất quà từ nguồn vận động, đóng góp của hội viên, đoàn viên. Thay mặt Ban Chấp hành Hội, đồng chí Hồ Đăng Tài đã ân cần gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an đến đại diện các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và Nhân dân trên địa bàn xã Thượng Sơn - nơi đặt trụ sở cơ quan đầu não của tỉnh trong chiến tranh.

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tỉnh ủy đã trực tiếp trao 20 suất quà cho các hộ chính sách xã Thượng Sơn. Ảnh: Võ Đức

Thượng Sơn là xã có truyền thống cách mạng, được thành lập năm 1953. Hiện nay, xã có 143 liệt sỹ, hơn 200 người đang hưởng chế độ chính sách thân nhân liệt sỹ, thương, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hóa học; trên 1.500 gia đình cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ ác liệt, Thượng Sơn là nơi đóng quân an toàn cho Sư đoàn Hải Âu (từ năm 1963 đến 1967) và Cơ quan Tỉnh ủy Nghệ An về đây sơ tán hoạt động (từ năm 1967 đến năm 1973). Đặc biệt đã đảm bảo tuyệt đối bí mật, an toàn cho 350 đại biểu về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An năm 1972.