Hội Cựu TNXP Nghệ An Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2021 - 2026

BCH Hội cựu TNXP Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Công Kiên

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu 21 người vào BCH Hội Cựu TNXP tỉnh nhiệm kỳ IV (2021 - 2026); BCH Hội thống nhất bầu ông Chu Vĩnh Hiệp giữ chức vụ Chủ tịch Cựu TNXP tỉnh, ông Trần Văn Mão giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội.

Dịp này, Hội Cựu TNXP tỉnh Nghệ An được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; UBND tỉnh tặng Đại hội bức trướng có dòng chữ “Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Nghệ An “Đoàn kết - Đồng thuận - Mẫu mực xây dựng Hội Cựu thanh niên xung phong Nghệ An vững mạnh”.