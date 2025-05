Hội diễn Tiếng hát Làng Sen 2025: Khúc tri ân dâng Người

Trong tháng Năm thiêng liêng, khi sắc sen bắt đầu tỏa ngát khắp các làng quê xứ Nghệ, hàng ngàn nghệ sĩ không chuyên từ 3 miền đất nước sẽ hội tụ về Nghệ An tham gia Hội diễn “Tiếng hát Làng Sen” 2025 – bản hòa ca tri ân sâu lắng dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ra đời từ năm 1981, Liên hoan “Tiếng hát Làng Sen” không ngừng lan tỏa mạnh mẽ qua từng năm tháng, từ quy mô làng, xã đến tầm vóc toàn quốc. Đó là hành trình không chỉ nuôi dưỡng tình cảm sâu sắc với Bác Hồ, mà còn tôn vinh di sản âm nhạc cách mạng và góp phần lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến rộng khắp cộng đồng.

Những năm trước, từ cuối tháng Ba, không khí luyện tập cho liên hoan lại rộn ràng khắp các huyện, thị xã, thành phố. Tại các sân đình, nhà văn hóa thôn, xóm hay trụ sở xã, phường, các đội văn nghệ quần chúng nô nức tập luyện, từng lời ca, điệu múa được gọt giũa kỹ lưỡng. Có nơi ánh đèn còn sáng đến khuya, có đội văn nghệ phải mượn cả sân trường để tập luyện. Mỗi mùa hội diễn là một lần các giá trị văn hóa phi vật thể được gìn giữ, vun đắp, từng làn điệu Dân ca ví, giặm được ngân lên trong niềm tự hào và xúc động. Chính sức sống ấy đã khiến "Tiếng hát Làng Sen" trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần người dân xứ Nghệ.

Năm nay, trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước đang tiến hành sắp xếp lại đơn vị hành chính, dù quy mô cấp tỉnh không thể tổ chức rộng khắp như thường niên, nhiều địa phương vẫn chủ động giữ lửa phong trào.

Tiêu biểu như xã Hưng Tây (Hưng Nguyên), nơi hàng trăm diễn viên không chuyên từ các CLB dân ca, trường học và đơn vị cơ sở tham gia biểu diễn. Những làn điệu dân gian mộc mạc, đằm sâu vang lên không chỉ là nghệ thuật mà còn là tâm tình của người dân dành cho Bác, cho quê hương.

Năm 2025, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên hoan “Tiếng hát Làng Sen” trở lại với quy mô toàn quốc với tên gọi Hội diễn Nghệ thuật quần chúng "Tiếng hát Làng Sen", quy tụ 31 đoàn nghệ thuật quần chúng từ 3 miền Bắc - Trung - Nam. Mỗi đoàn mang đến một sắc thái, một tâm tình, nhưng cùng chung khát vọng hướng về Người.

HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG “TIẾNG HÁT LÀNG SEN” NĂM 2025

- Khai mạc: 14h00 ngày 16 tháng 5 năm 2025.

- Bế mạc: 14h00 ngày 19 tháng 5 năm 2025.

- Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An (Số 30 đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

31 đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia hội diễn, gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Khánh Hoà, Lạng Sơn, Long An, Ninh Bình, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Ngãi, Sơn La, Tây Ninh, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế và Vĩnh Phúc.