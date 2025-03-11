Thứ Hai, 3/11/2025
Xã hội

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ người dân vùng lũ Nghệ An

Thu Hương 03/11/2025 11:37

Sáng 3/11, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao ủng hộ nhân dân Nghệ An khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đón tiếp đoàn.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã trao biển biểu trưng hỗ trợ 300 triệu đồng ủng hộ bà con vùng bão lũ tỉnh Nghệ An.

MT 22222
Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh trao biển tượng trưng ủng hộ bà con vùng bão lũ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Phát biểu tại chương trình, ông Bùi Văn Liệu- Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ với những thiệt hại, mất mát mà nhân dân Nghệ An đã gánh chịu do cơn bão số 5 và số 10 gây ra. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, hướng về quê hương, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh đã phát động phong trào ủng hộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và tình cảm sẻ chia đối với nhân dân vùng bị thiệt hại. Mặc dù các doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, song tất cả đều chung quyết tâm cùng tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn này.

A Hùng MT
Ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn tình cảm, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh đã dành cho Nghệ An. Ảnh: Thu Hương

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn tình cảm, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia của Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh đã dành cho Nghệ An.

Đồng chí nhấn mạnh: Sự đóng góp của các doanh nghiệp không chỉ mang ý nghĩa về giá trị vật chất mà còn thể hiện nghĩa tình và tinh thần đồng hành cùng chính quyền, cùng nhân dân trong hoạn nạn, là điểm tựa vững vàng để địa phương sớm vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất và ổn định đời sống người dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh để triển khai trao số tiền 300 triệu đồng cho 6 điểm trường học, mỗi điểm trường 50 triệu đồng tại xã Hưng Nguyên, Hưng Nguyên Nam và 3 điểm trường các xã ven biển Nghệ An.

Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh trủng hộ người dân vùng lũ Nghệ An
Câu lạc bộ Golf doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh (Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh) trao biển tượng trưng với số tiền 310 triệu đồng đã triển khai trước đó (11/10). Ảnh: TH

Dịp này, Câu lạc bộ Golf doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã trao biển tượng trưng với số tiền 310 triệu đồng đã triển khai trước đó (11/10) đã hỗ trợ bà con các xã thuộc huyện Anh Sơn, Tân Kỳ và Diễn Châu (cũ)./.

