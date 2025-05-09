Xã hội Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tài trợ 1 tỷ đồng xây phòng bán trú cho học sinh vùng cao Nghệ An Ngày 5/9/2025, Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025–2026, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Văn phòng Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị đồng hành đã trao tặng kinh phí 1 tỷ đồng để xây dựng 04 phòng ở bán trú cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bắc Lý 2, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn (cũ), tỉnh Nghệ An.

Nghi thức khởi công xây dựng trường

Đây là món quà ý nghĩa đối với thầy trò trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bắc Lý 2. Ngôi trường nằm giữa vùng cao biên giới giáp Lào – nơi vừa gánh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra lũ quét hôm 22/7/2025. Nhiều điểm trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cơ sở vật chất xuống cấp, học sinh thiếu nơi ăn chốn ở ổn định. Trước tình hình đó, Văn phòng Kiểm toán Nhà nước đã làm cầu nối, phối hợp với Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh kêu gọi sự chung tay của cộng đồng nhằm hỗ trợ nhà trường và các em học sinh vượt qua khó khăn.

Món quà ý nghĩa của thầy và trò trường Phổ thông dân tộc tiểu học Bắc Lý 2.



Sau gần một tháng phát động, Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh đã quyên góp được 400 triệu đồng từ hội viên, các cá nhân và tổ chức hảo tâm. Đồng thời, Hội đã vận động thêm sự đóng góp của Quỹ Doanh nhân vì Cộng đồng (HUBA) với 300 triệu đồng, và CLB Doanh nghiệp Diamond Club với 300 triệu đồng, nâng tổng kinh phí hỗ trợ lên 1 tỷ đồng.

Ông Phan Đình Tuệ – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM phát biểu tại lễ khởi công

Tại buổi lễ, ông Phan Đình Tuệ – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Hữu Minh – Phó Chánh Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các nhà tài trợ và nhà trường đã cùng tham dự lễ trao tặng và động thổ xây dựng các phòng ở bán trú.

Đường vào trường đầy gian nan của học sinh vùng cao Nghệ An.

Việc xây dựng thêm 04 phòng ở bán trú không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia sâu sắc với học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn. Đây sẽ là nơi ăn ở ổn định, an toàn cho hàng chục em nhỏ phải đi bộ nhiều giờ qua núi rừng để tới lớp.

Chủ tịch Hội Doanh Nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh chụp hình cùng các em học sinh tại khu bán trú.

Sự hỗ trợ kịp thời và đầy trách nhiệm từ cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội không chỉ giúp học sinh Bắc Lý yên tâm học tập, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để các em vượt qua nghịch cảnh, chắp cánh cho những ước mơ học hành giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ.