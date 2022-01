Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An: Phát huy sức trẻ xây dựng quê hương

Cầu nối giao thương hữu hiệu

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 1478/QĐ-UB.TCCQ ngày 25/4/2003 do Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký, đến nay đã tập hợp đoàn kết 200 thành viên ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề.

Thực hiện sứ mệnh của mình, Hội thường xuyên tổ chức các hoạt động, thiết thực hỗ trợ các doanh nhân nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tháo gỡ khó khăn về chính sách; tạo sự đồng thuận, giúp hội viên chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau và tăng cường sử dụng và quảng bá sản phẩm của nhau; đồng thời là cầu nối giúp hội viên mở rộng kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh.

Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An trở thành "mái nhà chung" tập hợp đoàn kết 200 thành viên ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề. Ảnh: PV Trong năm qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện phương châm “muốn đi xa phải đi cùng nhau”, Hội đã tích cực tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ các hội viên cùng “vượt bão”.