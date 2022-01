Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An trao quà Tết cho người nghèo ở Quỳ Hợp

Tại buổi trao quà, đại diện Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An đã trao tặng 5 con bò sinh sản trị giá 50 triệu đồng; 20 suất quà, mỗi suất trị giá 850.000 đồng và 5 tủ quần áo trị giá 13 triệu đồng cho 30 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Từ năm 2020 đến nay, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã trao tặng 3 ngôi nhà tình nghĩa và nhiều phần quà cho những gia đình khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Đàm Văn – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Nghệ An cho biết: “Trong những năm qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An luôn giữ được truyền thống về trách nhiệm đối với xã hội, tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng doanh nghiệp. Đối với xã Châu Lý, hằng năm, Hội Doanh nghiệp trẻ Nghệ An tổ chức trao 20 suất quà cho các gia đình nghèo, cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ tiền xây 2 nhà tình nghĩa..., với tổng số tiền trao tặng trị giá 70 - 80 triệu đồng mỗi năm. Trong thời gian tới, Hội Doanh nhân trẻ Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, tham gia nhiều hơn các chương trình thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.