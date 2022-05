Hội đồng An ninh Nga cho rằng, phương Tây đe dọa cấu trúc an ninh châu Á, gây bất ổn cho thế giới

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev. Ảnh: TASS

Trong phát biểu chào mừng các đại sứ nước ngoài tham dự cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga hôm 18/5, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev tuyên bố, các nước phương Tây đã làm suy yếu sự ổn định chiến lược tại châu Âu và Trung Đông, đồng thời đe dọa cấu trúc an ninh tại Khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cũng như gây bất ổn cho tình hình thế giới nói chung.



Ông Patrushev nhấn mạnh, trong bối cảnh xuất hiện các trung tâm quyền lực mới, thế giới ngày càng trở nên bất ổn do một số quốc gia bất đắc dĩ để mất ưu thế địa chính trị của mình.

Những quốc gia này, theo ông Patrushev, khi hành động bất chấp lợi ích của các nước khác, đã cố ý phá hỏng hệ thống ổn định quốc tế mất nhiều năm mới gây dựng được và phớt lờ các đề xuất bảo đảm an ninh của Nga.

“Kết quả là, sự ổn định chiến lược đã bị xáo trộn tại châu Âu và Trung Đông, còn cấu trúc an ninh của khu vực châu Á – Thái Bình Dương cũng bị đặt trước nguy cơ tổn hại. Cuộc chiến trừng phạt chống lại Nga đã khiến tình hình kinh tế khắp thế giới bất ổn nặng nề. Nhiều nước đối mặt nguy cơ xảy ra nạn đói”, Patrushev phát biểu.

Ông nhắc lại rằng, các nước phương Tây đã đơn phương cắt đứt nhiều hiệp ước quốc tế quan trọng, bao gồm cả những văn kiện trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí. Đồng thời, Patrushev nói thêm, các dự án đem lại lợi ích cho số ít người nhất định đang được thúc đẩy để tạo ra các khối quân sự - chính trị khép kín ở nhiều khu vực khác nhau của thế giới.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga lưu ý: "Chính các thế lực này đang cố hạ thấp giá trị tiềm năng của luật pháp quốc tế, hòng thay thế nó bằng một dạng “trật tự dựa trên luật lệ”, những luật lệ của những kẻ tạo ra nó, chứ không phải của toàn thể cộng đồng thế giới”.

Ngoài ra, quan chức này nhấn mạnh, vẫn đang tồn tại những âm mưu hòng làm suy yếu vai trò quan trọng của Liên hợp quốc và nhiều thể chế đa phương khác, chủ yếu trong lĩnh vực duy trì an ninh toàn cầu và giải quyết xung đột. Hoạt động của các cấu trúc chuyên biệt và đặc biệt trong Liên hợp quốc cũng đang bị chính trị hóa.

“Trong hoàn cảnh như vậy, các nước đang thực sự nỗ lực nhằm bảo đảm sự ổn định vì lợi ích của toàn thể thế giới, trong đó có Nga, đề xuất phát triển một chương trình nghị sự hợp nhất mang tính hòa bình, an ninh, cởi mở và dựa trên sự hợp tác, nhằm mục tiêu cuối cùng là phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia, cải thiện cuộc sống của người dân và xây dựng cấu trúc an ninh quốc tế duy nhất, không thể chia rẽ. Tuy nhiên, điều này sẽ khó đạt được nếu không có hành động phối hợp và đồng bộ của toàn thể cộng đồng thế giới”, ông Patrushev kết luận.