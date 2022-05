Hội Đồng đội tỉnh Nghệ An trao giải các cuộc thi dành cho thiếu niên, nhi đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 10/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, Hội Đồng đội tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tổng kết, trao giải các cuộc thi "Ngày hội Sáng tạo Liên hoan các Câu lạc bộ Sáng tạo vì xã hội năm 2022" và Liên hoan các Đội tuyên truyền măng non với chủ đề “Phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em năm 2022" dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến về các điểm cầu cấp huyện.