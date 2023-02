Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội sẽ phát động quyên góp xóa 200 nhà tạm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

AT

(Baonghean.vn) - Lễ phát động xóa 200 nhà tạm cho đồng bào vùng cao Nghệ An sẽ được Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức vào sáng mai (18/2/2023) tại trụ sở Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng (số 141 phố Hồ Đắc Di, TP Hà Nội).

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã chủ động đăng ký và kêu gọi các doanh nhân, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài Thủ đô Hà Nội ủng hộ xây dựng 200 căn nhà, trị giá trên 10 tỷ đồng.

Năm 2022, thu ngân sách tỉnh Nghệ An đạt 20.350 tỷ đồng, 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch, nhưng trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn 55.000 hộ nghèo, hơn 53.000 hộ cận nghèo; trong đó có 15.300 hộ đang gặp khó khăn về nhà ở, gồm 9.200 hộ có nhu cầu xây mới và hơn 6.100 hộ có nhu cầu sửa chữa nhà ở.

Chính vì vậy, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất chủ trương tổ chức Lễ phát động cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025.

Tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã về vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo do bí thư cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo, trong đó ở cấp tỉnh do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã chủ động đăng ký và kêu gọi các doanh nhân, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài Thủ đô Hà Nội ủng hộ xây dựng 200 căn nhà, trị giá trên 10 tỷ đồng.

Vào sáng mai (18/2/2023), tại trụ sở Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng (141 phố Hồ Đắc Di, TP Hà Nội), Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội sẽ tổ chức Lễ phát động xóa 200 nhà tạm cho đồng bào vùng cao Nghệ An.

Theo dự kiến, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhiều cá nhân, đơn vị cộng đồng người Nghệ An tại Hà Nội sẽ tham gia sự kiện này.

Đến nay, danh sách đăng ký đã lên đến con số trên 23 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn TH 10 tỷ đồng, Công ty Tập đoàn Thái Bình Dương 5 tỷ đồng, Ngân hàng BIDV 5 tỷ đồng, Tổng Công ty 36 (Bộ Quốc phòng) 2 tỷ đồng, Ngân hàng VIB 1 tỷ đồng, Tập đoàn VNPT 300 triệu đồng…

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội Lê Doãn Hợp chia sẻ: “Ngay sau khi Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội kêu gọi, không chỉ các doanh nhân, doanh nghiệp xứ Nghệ tại Hà Nội hưởng ứng mà rất nhiều cá nhân dù điều kiện kinh tế chưa dư giả vẫn hướng về đồng bào nghèo tại quê nhà”.