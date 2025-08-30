Thời sự Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội thăm, chúc mừng nguyên lãnh đạo cấp cao người Nghệ nhân dịp 80 năm Quốc khánh Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), chiều 30/8, Lãnh đạo Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội do TS. Hoàng Xuân Lương - Phó Chủ tịch điều hành Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các đồng chí Nguyễn Quốc Thước và Nguyễn Mạnh Cầm - những người con ưu tú của quê hương Nghệ An, nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tại nhà riêng, đoàn đã thăm và chúc mừng Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội thăm Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: Trần Đình Thái

Dịp này, đồng chí Nguyễn Quốc Thước vừa được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý, ghi nhận 8 thập kỷ kiên trung, gắn bó, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng.

Đây là niềm tự hào to lớn không chỉ của gia đình, cá nhân đồng chí mà còn của quê hương Nghệ An và toàn thể Hội đồng hương tại Hà Nội.

Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội chúc mừng Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước nhận huy hiệu 80 năm tuổi đảng. Ảnh: Trần Đình Thái

Đoàn công tác bày tỏ lòng kính trọng, tự hào đối với đồng chí Nguyễn Quốc Thước - người chiến sĩ cách mạng kiên trung, vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ và mong muốn đồng chí tiếp tục dõi theo, động viên các thế hệ tiếp nối, nhất là thế hệ trẻ noi gương phấn đấu, cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

Đoàn Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội thăm đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính Phủ. Ảnh: Trần Đình Thái

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm là một nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực đối ngoại và sự phát triển đất nước, cũng là người luôn quan tâm, gắn bó, xây dựng tổ chức Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội ngày càng lớn mạnh.

Hiện nay tuy tuổi cao, sức khỏe đã yếu, song đồng chí vẫn dành nhiều tình cảm, sự quan tâm đối với các hoạt động của Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, coi đây là nơi quy tụ nghĩa tình, đoàn kết của những người con xứ Nghệ xa quê.

TS. Hoàng Xuân Lương - Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, thay mặt đoàn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao. Đồng thời nhấn mạnh: “Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội vô cùng vinh dự và tự hào khi được thăm hỏi, chúc mừng các bậc tiền bối - những tấm gương sáng về trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức cách mạng. Thế hệ hôm nay nguyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của quê hương xứ Nghệ, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của các đồng chí đi trước”.

Chuyến thăm là hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, sự trân trọng của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến của các bậc tiền bối. Đồng thời, khẳng định vai trò của Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trong việc gắn kết cộng đồng, phát huy truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào quê hương xứ Nghệ.