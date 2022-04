Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội thăm, tặng quà Làng trẻ SOS Vinh

Tham dự chương trình thăm và tặng quà có các ông: Lê Doãn Hợp - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Hoàng Xuân Lương - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm UB Dân tộc của Chính Phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Trịnh Thúc Huỳnh - nguyên Giám đốc Nhà Xuất bản Sự thật; Nguyễn Đình Thắng - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ CNC Tech (Nhà tài trợ chính) và các thành viên trong Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Đoàn Hồng Vũ – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH: cán bộ Làng trẻ em SOS Vinh.

Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và nhà tài trợ tặng Làng SOS Vinh toàn bộ hệ thống tủ đông để bảo quản thực phẩm. Ảnh: Nguyễn Khang

Nhân dịp này Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và doanh nghiệp Nguyễn Đình Thắng đã tặng Làng SOS Vinh toàn bộ hệ thống tủ bảo ôn để bảo quản thực phẩm vừa trước mắt vừa lâu dài để phục vụ cho cuộc sống trong những ngày chống chọi với đại dịch Covid-19.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với cán bộ Làng trẻ SOS Vinh. Ảnh: Nguyễn Khang

Dịp này, ông Lê Doãn Hợp xúc động và chia sẻ với toàn thể CBCNV và các giáo viên, các bà mẹ, bà dì, Làng trẻ em SOS Vinh đã chăm sóc nuôi dưỡng, đào tạo và chỉ bảo các em đủ lứa tuổi từ trẻ sơ sinh mồ côi không nơi nương tựa cho đến lúc trưởng thành.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình công tác thiện nguyện ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và các đơn vị khó có khăn trong công tác hoạt động nhân đạo năm 2022 của Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

Đoàn công tác thăm và động viên các mẹ nuôi dạy trong Làng trẻ. Ảnh: Nguyễn Khang

Làng trẻ SOS Vinh được thành lập từ năm 1989 theo Quyết định số 1525/QĐ.UB ngày 20/7/1989 của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh. Làng trẻ chính là món quà của tổ chức SOS Quốc tế, đặc biệt là tình cảm của nguyên Chủ tịch SOS Quốc Tế Hellmut Kutin đã dành cho Nghệ An nhân kỷ niệm 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Làng được khởi công xây dựng ngày 19/05/1990 và chính thức khánh thành đi vào hoạt động ngày 09 tháng 01 năm 1992, tính đến nay Làng trẻ em SOS Vinh đã trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành - Làng trẻ SOS Vinh đã thực hiện nhiệm vụ khảo sát, đón nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, tạo dựng cho trẻ một mái ấm gia đình, chăm sóc, bảo vệ giáo dục các cháu từ khi vào Làng đến khi trưởng thành có nghề nghiệp, hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.