Xã hội Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trao hỗ trợ người dân vùng lũ xã Tương Dương Ngày 13/8, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội do Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội dẫn đầu, cùng các thành viên đã về xã Tương Dương trao hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại nặng trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trao hỗ trợ người dân vùng lũ xã Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân

Mỗi suất hỗ trợ gồm 1 bì gạo 25kg và các nhu yếu phẩm như mắm, muối, dầu ăn, trị giá hơn 500 nghìn đồng. Toàn bộ kinh phí đều do các thành viên trong Hội tự nguyện đóng góp, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người con Nghệ An xa quê với đồng bào đang gặp khó khăn.

Trận lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản, hoa màu tại xã Tương Dương, khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh thiếu thốn. Tại buổi trao hỗ trợ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái và các thành viên đã gửi lời động viên bà con vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Đại diện chính quyền địa phương cũng bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái và Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, đồng thời khẳng định nghĩa cử này góp phần lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, hun đúc truyền thống đoàn kết, nhân ái của quê hương Nghệ An.