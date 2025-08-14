Xã hội Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ Tương Dương Ngày 13/8, đoàn công tác của Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội do Thiếu tướng, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái - Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng hương và Thiếu tướng Lê Thanh Hùng - Nguyên Cục trưởng Cục B02, đại diện Cựu sĩ quan Công an người Nghệ An tại Hà Nội dẫn đầu đã về xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nặng do lũ lụt.

Dịp này, đoàn đã trao 70 suất quà gồm gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các cựu Công an, cựu chiến binh, thanh niên xung phong và người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt lũ vừa qua. Đây là sự sẻ chia kịp thời, giúp bà con vơi bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tặng 70 suất quà cho nhân dân xã Tương Dương. Ảnh: Trần Đình Thái



Đoàn cũng đến thăm, tặng quà 3 gia đình cựu Công an từng có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh biên giới, trật tự cơ sở; đồng thời động viên cán bộ Công an xã Tương Dương bị thiệt hại lớn trong đợt lũ; mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng.

Tặng 6 suất quà chiến sĩ Công an xã Tương Dương và cựu Công an trên địa bàn xã Tương dương. Ảnh: Trần Đình Thái



Chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, mà còn thể hiện tình cảm gắn bó, tinh thần “nghĩa tình đồng đội”, “nghĩa đồng bào” của các tướng lĩnh, Anh hùng Công an nhân dân và những người con xứ Nghệ xa quê, luôn hướng về quê hương trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Tổng giá trị quà tặng hơn 60 triệu đồng./.