Xã hội Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trao quà tại huyện Kỳ Sơn Sáng 23/11, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và Công ty Cổ phần Tập đoàn hành trình Kim Cương đã đến trao quà tại huyện Kỳ Sơn.

Đoàn công tác của Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội do đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội làm trưởng đoàn. Cùng đi có đồng chí Hoàng Xuân Lương - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch Olympic Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội.

Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Sơn trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Lữ Phú



Tại Trường THPT Kỳ Sơn, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và Công ty Cổ phần Tập đoàn hành trình Kim Cương đã trao tặng 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện vùng cao Kỳ Sơn; trao 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà cách xa điểm trường.

Trao 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa điểm trường học. Ảnh: Lữ Phú



Dịp này, đoàn cũng trao 400 cuốn sách, là những cuốn sách nổi tiếng và hội tụ nhiều giá trị văn hóa trong nước và thế giới, trao gần 2.000 thẻ thư viện điện tử cho thầy và trò Trường THPT Kỳ Sơn.

Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cũng trao 400 cuốn sách tại Trường THPT Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú



Dịp này, đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cũng tổ chức giao lưu, truyền giảng những kinh nghiệm trong quá trình đọc và lĩnh hội các tinh hoa văn hóa qua các đầu sách đã được đồng chí đọc và biên soạn.