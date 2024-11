Xã hội Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội trao quà tại huyện Kỳ Sơn và Tương Dương Ngày 23/11, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và Công ty Cổ phần Tập đoàn hành trình Kim Cương đã đến trao quà tại 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương.

Đoàn công tác của Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội do ông Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội làm trưởng đoàn. Cùng đi có các ông: Hoàng Xuân Lương - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Phó Chủ tịch Olympic Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Nguyễn Minh Hồng - nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Thiếu tướng Lương Hồng Phong - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương - Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Lê Văn Nghiêm - nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ TT&TT; Bùi Sỹ Hoa - Nguyên Tổng biên tập báo VietNamNet; Trịnh Thúc Huỳnh - Nguyên Giám đốc Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự Thật và các thành viên trong đoàn.

Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Sơn trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Lữ Phú



Về phía huyện Kỳ Sơn có các đồng chí: Vi Hòe - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Viết Hùng - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Về phía huyện Tương Dương có các đồng chí: Lê Văn Lương - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư Huyện uỷ: Đinh Hồng Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; Lô Thanh Nhất - Phó Chủ tịch UBND huyện.

Dịp này, Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tặng hơn 1.000 cuốn sách cho 3 Trường THPT huyện Kỳ Sơn, Tương Dương 1 và Tương Dương 2; 20 xe đạp, 100 triệu tiền mặt cho các em học sinh nghèo vượt khó. Phối hợp cùng Công ty CP Tập đoàn Kim Cương trao tặng gần 4.000 thẻ thư viện số, điện tử cho các thầy cô, học sinh. Tổng giá trị các phần quà là 1,5 tỷ đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm thực hiện chương trình đưa sách về cơ sở cho tuổi trẻ, trong đó có các trường THPT trên địa bàn của các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An trong năm 2024

Trao 10 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa điểm trường học. Ảnh: Lữ Phú



Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cũng trao 400 cuốn sách tại Trường THPT Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú



Học sinh Trường THPT Kỳ Sơn nghe buổi nói chuyện, sách và văn hóa đọc. Ảnh: Nguyễn Khang

Trao tặng sách cho Trường THPT Tương Dương 1. Ảnh: Nguyễn Khang

Dịp này, đồng chí Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội cũng tổ chức giao lưu, truyền giảng những kinh nghiệm trong quá trình đọc và lĩnh hội các tinh hoa văn hóa qua các đầu sách đã được đồng chí đọc và biên soạn.