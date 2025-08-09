Xã hội Hội đồng lý luận Trung ương tập huấn về công tác quản lý văn hóa văn nghệ qua 40 năm đổi mới Sáng 8/9, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Trung ương tổ chức chương trình tập huấn “Nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý văn hóa văn nghệ qua 40 năm đổi mới: Tình hình, bài học và định hướng phát triển”.

Tham dự có PGS.TS Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Tạ Ngọc Tấn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; PGS.TS Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Toàn cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Thái Sơn

Tham dự còn có các thành viên trong Hội đồng lý luận Trung ương, các báo cáo viên và hơn 170 học viên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Thành uỷ, đại diện các cơ quan, đơn vị và các trường đại học, cao đẳng khu vực phía Bắc.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu khai mạc. Ảnh: Thái Sơn

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 8-11/9, các báo cáo viên, giảng viên là những chuyên gia, nhà nghiên cứu, các học giả có uy tín trong lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật. Quá trình tập huấn sẽ tập trung trao đổi về 6 chủ đề quan trọng liên quan đến lĩnh vực văn hoá văn nghệ sau 40 năm đất nước đổi mới.

Các đại biểu tham dự chương trình khai mạc tập huấn. Ảnh: Thái Sơn

Đó là các chủ đề “Văn học nghệ thuật Việt Nam sau 40 năm Đổi mới và định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới”, “Hình tượng Hồ Chí Minh trong văn học Việt Nam từ năm 1975 đến nay - một số cảm nhận bước đầu”, “Đổi mới thể chế văn học, nghệ thuật và chiến lược phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới”, “Đổi mới tư duy lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật trong kỷ nguyên hội nhập và công nghệ”, “Phát triển âm nhạc qua 40 năm đổi mới và hướng đến kỷ nguyên mới”.

Đại biểu đoàn Nghệ An tham gia tập huấn. Ảnh: Thái Sơn

Chương trình tập huấn lần này là một trong những hoạt động quan trọng của Hội đồng lý luận Trung ương, thể hiện sự đón đầu nhằm đánh giá đúng, kịp thời những thành tựu của lĩnh vực văn hoá văn nghệ đất nước sau 40 năm đổi mới, đồng thời xác định những trọng tâm nhiệm vụ khi đất nước ta chuyển mình trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.