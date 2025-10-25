Thứ Bảy, 25/10/2025
Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Kim Bảng

Thu Hương 25/10/2025 16:14

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với nhà tài trợ và xã Kim Bảng tổ chức lễ trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và sổ tiết kiệm tại xã Kim Bảng.

Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An trao tặng số tiền 60 triệu đồng cho ông Nguyễn Lê Quỳnh - thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng và 2 liệt sĩ là Nguyễn Lê Quyên, Nguyễn Lê Cần ở xóm Long Sơn; trao sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho ông Phan Văn Như - con liệt sĩ Phan Văn Tớu ở xóm 1, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp ủng hộ .

Đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ cho ông Nguyễn Lê Quỳnh. Ảnh: PV

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn”; quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, giúp gia đình thân nhân liệt sĩ có nhà ở kiên cố, giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương thực hiện xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trao sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho ông Phan Văn Như - con liệt sĩ Phan Văn Tớu ở xóm 1, xã Kim Bảng do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp ủng hộ . Ảnh: PV

Tính đến nay, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ xây dựng được 612 ngôi nhà tình nghĩa và 495 sổ tiết kiệm.

      Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa tại xã Kim Bảng

