Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An: Vận động, hỗ trợ và tặng quà trị giá hơn 6 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Vụ đông 2022, Nghệ An dự kiến gieo trồng 35.430 ha cây trồng các loại theo hướng nâng cao giá trị, thâm canh.

(Baonghean.vn) - Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An vừa ra Công điện số 05/CĐ-BCH về việc ứng phó với bão số 2.

(Baonghean.vn) - Mặc dù có 15 tuyến sông, kênh với tổng chiều dài khoảng 1.159,6km, nhưng trên thực tế, hệ thống giao thông đường thủy nội địa ở Nghệ An chủ yếu phục vụ cho hoạt động khai thác cát, sạn, cùng một số bến đò ngang nằm rải rác tại các huyện. Hành khách qua sông trên đò ngang thì chủ quan không mặc áo phao; bến đò chở khách thì chưa có giấy phép vẫn hoạt động; cát, sạn thì khai thác tràn lan gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến dòng chảy... điều này đang gây nên tình trạng lộn xộn trên hệ thống đường thủy nội địa.

(Baonghean.vn) - Với xuất phát điểm là tỉnh nông nghiệp và lợi thế trên 3/4 diện tích tự nhiên là đất lâm nghiệp nên từ năm 2013, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26-NQ/TW, Nghệ An đã được định hướng phải thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sinh thái, ứng dụng công nghệ cao. Sau gần 10 năm thực hiện mục tiêu trên, nông nghiệp và nông thôn Nghệ An đã có nhiều đổi thay…

(Baonghean.vn) - Xác định uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, vì vậy cùng với việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 - Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) còn tích cực tuyên truyền, tổ chức cho chủ các quán karaoke, nhà hàng, quán nhậu bình dân và người dân ký cam kết.

(Baonghean.vn) - Theo nhận định, trong ngày 9/8, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão. Dự báo bão sẽ hướng ra biển, đi theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đó đổi dần hướng và đi vào vịnh Bắc Bộ. Tại Nghệ An, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và giông.