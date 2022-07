Hội Hóa học Nghệ An: Tổng kết và trao giải Kỳ thi Olympic Hóa học 19-5 năm 2022

Tối 11/7, tại thị xã Cửa Lò, Hội Hoá học Nghệ An tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Kỳ thi Olympic Hóa học 19-5 năm 2022.

Đây là kỳ thi thường niên do Hội Hoá học Nghệ An khởi xướng từ năm 2021, với mục đích đánh giá năng lực vận dụng kiến thức hóa học trong cuộc sống và sử dụng tiếng Anh trong học tập Hóa học. Đồng thời, tạo điều kiện để học sinh quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực ứng dụng hóa học.

Thông qua kỳ thi cũng nhằm hỗ trợ việc dạy và học Hóa học trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tạo sân chơi bổ ích cho học sinh muốn tìm hiểu kiến thức thực tiễn của hóa học. Đây còn là dịp để phát hiện và bồi dưỡng, tạo nguồn lực cho các nhà trường và các địa phương.

Tham dự Kỳ thi năm nay có sự tham gia của hơn 1.500 thí sinh yêu thích Hóa học đến từ các Trường THCS và THPT trên toàn tỉnh. Kỳ thi được tổ chức 2 vòng, vòng 1 thi trực tuyến trắc nghiệm trên máy tính vào tối 19/5 hằng năm, có ý nghĩa chào mừng sinh nhật Bác Hồ trên quê hương Nghệ An.

Sau vòng 1, Ban tổ chức chọn 25 thí sinh có số điểm cao nhất dự thi vòng 2 với hình thức trực tiếp, làm bài tự luận, nhằm đánh giá năng lực đọc hiểu, giải quyết những vấn đề hoá học đương đại. Đề thi cả 2 vòng đều có 2 phần tiếng Việt và tiếng Anh.

Trong kỳ thi năm 2022, Ban Tổ chức Olympic Hoá học đã trao giấy khen của Hội Hoá học Nghệ An cho 12 thí sinh xuất sắc, bao gồm 3 giải Nhất cho các em Bùi Bảo Châu, Mai Văn Đức, Nguyễn Trung Kiên cùng là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức trao 3 giải Nhì, 6 giải Ba và 13 giải Tư.

Phát biểu trong đêm tổng kết và trao giải, PGS.TS.NGƯT Cao Cự Giác – Chủ tịch Hội Hoá học Nghệ An chúc mừng 250 em đạt học sinh giỏi vòng 1 và đặc biệt 12 em đạt giải Nhất, Nhì và Ba trong vòng chung kết kỳ thi Olympic Hoá học 19-5 năm 2022. Đây là những gương mặt xuất sắc cho phong trào học tập hoá học, đại diện cho hơn 1.500 em tham dự kì thi lần này.

Cũng dịp này, Chủ tịch Hội Hoá học Nghệ An tặng giấy khen và phần thưởng cho 16 hội viên tiêu biểu trong tổng số hơn 500 hội viên, có nhiều đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Hội trong thời gian qua.

Dự kiến từ năm 2023, Hội Hoá học Nghệ An sẽ mở rộng đối tượng tham gia kỳ thi là học sinh trên toàn quốc, nhằm thúc đẩy đam mê học tập môn Hoá học cho học sinh phổ thông khắp cả nước, giúp các em có những hiểu biết thêm về các ứng dụng của hoá học trong thực tiễn và khuyến khích sử dụng tiếng Anh trong học tập hoá học.

Cùng ngày, Hội Hoá học Nghệ An đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Danh pháp hoá học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018” với hơn 150 giáo viên hoá học ở Nghệ An và khách mời tham dự. Báo cáo tại hội thảo do PGS.TS.NGƯT Cao Cự Giác – Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên và Sách giáo khoa Hoá học – bộ sách Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trực tiếp trình bày.

Đây là một nội dung mới và hấp dẫn, được nhiều giáo viên giảng dạy môn Khoa học tự nhiên và môn Hoá học hết sức quan tâm vì danh pháp hoá học bằng tiếng Anh sẽ được chính thức sử dụng theo chương trình sách giáo khoa mới tại Việt Nam.