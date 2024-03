Hội Hữu nghị Việt – Anh tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Hữu nghị Việt – Anh tỉnh Nghệ An khóa III, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã bầu Ban Chấp hành gồm 23 người và 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch, 1 tổng thư ký hội. Đại hội cũng xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, trong đó, chú trọng nâng cao học tiếng Anh trong nhân dân.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 30/3, Hội Hữu nghị Việt – Anh tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu khoá III, nhiệm kỳ 2024 – 2029 để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động khoá II, nhiệm kỳ 2013 -2024, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2024 – 2029.

Thành lập mới 6 chi hội

Nhiệm kỳ 2013 -2024, qua 9 năm hoạt động, Hội Hữu nghị Việt – Anh tỉnh Nghệ An đã bám sát đường lối ngoại giao đa phương hoá, đa dạng hoá, coi công tác đối ngoại nhân dân là 1 trong 3 mặt trận ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước và tinh thần chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác đối ngoại để triển khai nhiều chương trình, nội dung hoạt động cụ thể, thiết thực.

Ông Trần Quốc Thành - nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Anh khoá II, nhiệm kỳ 2013 - 2024 phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ, hội chăm lo xây dựng tổ chức với việc thành lập thêm 6 chi hội, nâng tổng số chi hội lên 18. Ngoài các chi hội Việt – Anh trong các trường học, trung tâm Anh ngữ, hiện có các chi hội trong một số sở, ban, ngành cấp tỉnh và trong doanh nghiệp. Gắn với phát triển tổ chức, công tác tập hợp, thu hút, kết nạp hội viên được hội quan tâm, nâng tổng số hội viên gần 300 người.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Hội Hữu nghị Việt – Anh tỉnh Nghệ An chú trọng tuyên truyền, vận động, xây dựng đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. Đặc biệt, hội cùng với các chi hội tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các câu lạc bộ tiếng Anh trên địa bàn tỉnh và giao lưu nói tiếng Anh với người bản ngữ, nhằm quảng bá hình ảnh, con người, quê hương Nghệ An và giữa hai đất nước Việt Nam và Vương quốc Anh, góp phần nâng cao chất lượng, truyền cảm hứng, lan toả việc dạy và học tiếng Anh cho học sinh trong tỉnh.

Tăng cường kết nối, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh

Đại hội tiến hành thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 – 2029. Hội Hữu nghị Việt – Anh tỉnh tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 38, ngày 19/9/2019 của Ban Bí thư Trung ương “Về tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình hình mới” và kế hoạch của Tỉnh ủy Nghệ An về thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư Trung ương để đưa hoạt động hội phong phú, đa dạng và hiệu quả.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Mai Hoa

Trọng tâm là tổ chức tuyên truyền, vận động, quảng bá về đất nước và con người Vương quốc Anh, qua đó, khơi dậy tinh thần học tiếng Anh của người Nghệ An.

Tăng cường kết nối, khai thác nguồn lực nhằm phát huy tối đa nội, ngoại lực, kết nối với các tổ chức phi chính phủ (NGO), các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh, ngoài nước nhằm vận động nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và phát triển quỹ hội.

Tiếp tục chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Hội Hữu nghị Việt - Anh vững mạnh toàn diện trên tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, chủ động, sáng tạo, hiệu quả”.

Ông Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh tỉnh Nghệ An khoá III, nhiệm kỳ 2024 – 2029 phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa



Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ghi nhận đóng góp của Hội Hữu nghị Việt – Anh khoá II trong lĩnh vực thông tin đối ngoại; phát triển nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh cho học sinh mọi lứa tuổi trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh một số nội dung mà Hội Hữu nghị Việt – Anh khoá III cần tập trung. Trong đó, chú trọng xây dựng hoạt động đối ngoại gắn với phát triển kinh tế Nghệ An theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An tặng hoa Ban Chấp hành khoá III, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Mai Hoa

Tăng cường phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức để quảng bá, giới thiệu tiềm năng, sản phẩm, văn hoá, con người Nghệ An tới Vương quốc Anh; kết nối các tổ chức và người Việt Nam, nhất là người Nghệ An tại Anh nhằm vận động, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức, cá nhân, thu hút các nguồn hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quan tâm khảo sát cơ hội hợp tác trên lĩnh vực khoa học công nghệ, đưa các sản phẩm khoa học công nghệ của Nghệ An đến với thị trường Vương Quốc Anh và đưa các ứng dụng khoa học công nghệ của Anh vào Nghệ An…

Ông Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh tỉnh Nghệ An khoá III tặng hoa cho các ông tham gia Ban Chấp hành khoá II, nay thôi tham gia Ban Chấp hành khoá III. Ảnh: Mai Hoa

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt – Anh tỉnh Nghệ An khoá III, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 23 người. Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường trực, gồm 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch và 1 tổng thư ký.

Ông Nguyễn Quý Linh – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Anh tỉnh Nghệ An khoá III, nhiệm kỳ 2024 – 2029.