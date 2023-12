Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An tổng kết hoạt động năm 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 23/12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959 - 1/1/2024) và tổng kết hoạt động Hội năm 2023.

Thực hiện Chương trình hoạt động đối ngoại nhân dân tỉnh Nghệ An và Kế hoạch công tác hoạt động đối ngoại của Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An, trong năm 2023, Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện các nội dung hoạt động Hội một cách phù hợp và hiệu quả, trong đó đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác thông tin đối ngoại đến hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An. Ảnh: N.H

Trong năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Nghệ An đã tích cực thông tin đến toàn thể hội viên những hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước trong dịp kỷ niệm 64 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba (1/1/1959 - 1/1/2023); tuyên truyền về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Cuba.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, hội cũng đã tích cực hưởng ứng chủ trương, tham gia hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An như: Cử đại biểu tham gia đoàn tham quan, học tập tại Đài Loan; phối hợp tổng hợp thông tin, tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Nghệ An để phục vụ biên soạn kỷ yếu nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Liên hiệp.

Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Ngọc Sỹ - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tỉnh Nghệ An cho biết, trong năm 2024 Hội sẽ tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, xây dựng và phát triển hội, phấn đấu hoàn thành tốt phương hướng nhiệm vụ Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã đề ra.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tỉnh Nghệ An hiện có 107 thành viên. Ảnh: N.H