Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An giao lưu nhân kỷ niệm 65 năm thành lập

Tham dự có các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Trịnh Quốc Khánh - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt - Nga Việt Nam; đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Nghệ An và đông đảo hội viên Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An.

Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An với tiền thân là Hội hữu nghị Việt - Xô được thành lập ngày 21/04/1957. Đây là hội địa phương đầu tiên được thành lập trong cả nước sau Hội Hữu nghị Việt - Xô Trung ương được thành lập vào năm 1950. Đây cũng là hội đầu tiên trong cả nước có chi hội ở nước ngoài - tại tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga.

Trải qua 65 năm với 5 kỳ đại hội, hoạt động Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An luôn gắn liền với lịch sử phát triển quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam - Liên Xô trước đây và Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay; giữa tỉnh Nghệ An - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỉnh Ulyanovsk - quê hương lãnh tụ V.I Lênin vĩ đại.

Hoạt động Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An đã làm tốt vai trò cầu nối củng cố, tăng cường hợp tác hữu nghị giữa 2 tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk; giữa các tổ chức cộng đồng người Việt nói chung và cộng đồng người Nghệ An nói riêng tại các tỉnh, thành phố của Liên bang Nga và những người đã từng học tập, công tác tại Liên bang Nga hiện đang sinh sống tại quê nhà Nghệ An.

Hoạt động của Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An đã góp phần thúc đẩy việc triển khai tu bổ Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng phòng lưu niệm mang tên Người tại trường Trung học phổ thông số 76 (nay là Trường Trung học phổ thông Hồ Chí Minh).

Phòng lưu niệm trở thành trung tâm quảng bá về đất nước và con người Nghệ An trên quê hương V.I Lênin vĩ đại và là nơi giao lưu văn hoá của cộng đồng người Việt và công dân Nga yêu mến Việt Nam.

Hội cũng đã kết nối, kêu gọi cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga hưởng ứng các phong trào hướng về đất nước, quê hương, như hướng về biển đảo quê hương; ủng hộ đồng bào vùng bị bão lụt; hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới, xoá đói, giảm nghèo…, với số tiền trên 5 tỷ đồng.

Thông qua hoạt động cầu nối, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và công tác đối ngoại nhân dân giữa 2 nước Việt Nam - Liên bang Nga nói chung và giữa 2 tỉnh Nghệ An - Ulyanovsk nói riêng.

Trải qua 65 hình thành và phát triển, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Trung ương Hội Hữu nghị Nga - Việt tặng Kỷ niệm chương vì tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 dân tộc và Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc…

Phát biểu tại hội nghị giao lưu, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An, góp phần xứng đáng vào việc giữ gìn, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga cũng như giữa nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và nhân dân nước Nga.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng mong muốn Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An tiếp tục tìm tòi các phương thức, quy mô phù hợp nhằm đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đối ngoại nhân dân theo 5 chương trình có mục tiêu do Liên hiệp Hữu nghị tỉnh đề ra.

Trong đó chú trọng công tác thông tin đối ngoại; giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hoá; mở rộng quan hệ với các tổ chức nhân dân của Liên bang Nga; làm cầu nối cho các doanh nghiệp Nghệ An gặp gỡ các doanh nghiệp Liên bang Nga nhằm khai thác khả năng hợp tác, đầu tư trên các lĩnh vực mà nước bạn có thế mạnh và tỉnh có nhu cầu; góp phần củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển.

Đồng chí Bùi Đình Long cũng bày tỏ niềm tin tưởng, Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An với bề dày truyền thống, phát huy những điểm mạnh, lợi thế, khắc phục những khó khăn, vươn lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Dịp này, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tặng Bằng khen cho Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An có thành tích xuất sắc trong công tác hội; trao Kỷ niệm chương 31 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác hội và đối ngoại nhân dân.