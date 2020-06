Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An trao tặng khẩu trang cho TP. Ulyanovsk (Nga)

Đây là lần thứ 2 Hội Hữu nghị Việt - Nga cùng với Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội Người Việt Nam đoàn kết vận động hội viên góp tiền mua 6.000 khẩu trang kháng khuẩn dùng nhiều lần gửi tặng chính quyền, nhân dân và học sinh tại thành phố Ulyanovsk. Món quà quyên góp trao tặng giá trị vật chất tuy nhỏ, nhưng chứa đựng ý nghĩa lớn, tô đậm tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa 2 dân tộc Việt - Nga nói chung và nhân dân 2 tỉnh Nghệ An - Ulyanovsk nói riêng trong suốt chiều dài lịch sử quan hệ 2 nước và 2 tỉnh.

Ngày 17/6, ông Nguyễn Quang Thành - Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam đoàn kết thay mặt lãnh đạo 2 Hội trao tặng 5.000 khẩu trang kháng khuẩn cho thành phố Ulyanovsk, bà Peroko Penko Elena - Trưởng phòng Quan hệ đối ngoại của thành phố tiếp nhận quà. Ảnh: CTV Trong thư cảm ơn của ông Panchin Sergeevich - Chủ tịch thành phố Ulyanovsk gửi lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An đã viết: “Thay mặt toàn thể nhân dân thành phố Ulyanovsk, xin bày tỏ lòng biết ơn, nghĩa cử cao đẹp, tình hữu nghị sâu sắc của nhân dân và hội viên Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An đã dành cho thành phố Ulyanovsk trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để không ngừng vun đắp cho tình đoàn kết hữu nghị của hai dân tộc…”.



Trải qua 40 năm, 2 tỉnh kết nghĩa (1980 - 2020), Hội Hữu nghị Việt - Nga tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt vai trò “cầu nối” cho chính quyền và nhân dân 2 tỉnh Nghệ An - Ulyanovsk trong hoạt động đối ngoại nhân dân; phối hợp với Hội Người Việt Nam đoàn kết tại tỉnh Ulyanovsk tổ chức vận động hội viên 2 hội tham gia đóng góp ngày công và tiền gửi trị giá hơn 1,5 tỷ đồng để tỉnh Nghệ An xây dựng, nâng cấp Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm thành phố Ulyanovsk và xây dựng Phòng lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trường Trung học phổ thông số 76 mang tên Người.