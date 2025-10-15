Thời sự Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025), sáng 15/10, đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: P.V

Kính dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo, cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh kính dâng lẵng hoa tươi lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: P.V

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc. Người khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ”. Người luôn tự hào: “Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng. Phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng”.

Đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: P.V

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều trăn trở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát các chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng và chính sách của Nhà nước cũng như việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: P.V

Các cấp hội phụ nữ cũng đồng thời bám sát nhu cầu thiết thực của hội viên, phụ nữ và trẻ em, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức hội phụ nữ trong hệ thống chính trị và vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội.

Cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: P.V

Đoàn công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nguyện hứa mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, tiếp tục thực hiện phương châm “đoàn kết, sáng tạo, cống hiến, phát triển”, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động.

Đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: P.V

Trọng tâm là đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số mạnh mẽ; tăng cường hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giáo dục; chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội; quan tâm phụ nữ vùng khó khăn, trẻ em nghèo, mồ côi; góp phần khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng vươn lên của phụ nữ, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.

Lãnh đạo và cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: P.V

Tiếp đó, đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai - nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung của Đảng, người con ưu tú của quê hương xứ Nghệ, nguyên Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn, một trong những người cộng sản tiền bối tiêu biểu của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An làm lễ tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: P.V

Cả cuộc đời đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, cho sự nghiệp giải phóng phụ nữ, một lòng phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Những phẩm chất và đóng góp của đồng chí mãi mãi trường tồn với dân tộc; tỏa sáng, cổ vũ và tiếp thêm nguồn sức mạnh to lớn cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước phát triển cao hơn trong giai đoạn mới.