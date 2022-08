Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8/2022

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị, các báo cáo viên lần lượt được nghe các thông tin về Kỳ thi THPT năm 2022; việc triển khai chính sách BHYT, BHXH; tình hình thời sự quốc tế trong thời gian qua.

Sáng 22/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 8 năm 2022.

Tham dự có các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; báo cáo viên Tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về kết quả kỳ thi THPT vừa qua. Kỳ thi được tổ chức an toàn, thuận lợi. Tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh Nghệ An trong năm học này đạt 99,51% và cao hơn tỷ lệ chung của cả nước là 99,16%.

Theo kết quả thống kê, Nghệ An xếp thứ 20/63 tỉnh, thành trên cả nước (kể cả thí sinh tự do) với điểm trung bình là 6,44 điểm. Kết quả này, tăng 14 bậc so với năm 2021 (xếp thứ 34). Đây là kết quả vượt bậc của ngành Giáo dục Nghệ An tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sau nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Về kết quả năm học 2021-2022, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học vừa qua, học sinh Nghệ An giành 3 giải quốc tế và khu vực ở các môn: Toán học, Tin học, và Sinh học. 97 em đạt giải học sinh giỏi quốc gia, đưa Nghệ An đứng trong top 5 trường có nhiều giải cao trên toàn quốc. Ngoài ra, học sinh Nghệ An còn đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi như: Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; Đường lên đỉnh Olympia. Điều này cho thấy, học sinh Nghệ An không chỉ học tốt văn hoá, mà còn toàn diện trên nhiều mặt.

Nhiệm vụ năm học 2022-2023, ngành Giáo dục Nghệ An tập trung tuyển dụng 2.720 giáo viên theo sự phân bổ của Chính phủ, trong đó chủ yếu là giáo viên mầm non. Bên cạnh đó, tăng nguồn lực để chăm lo xây dựng cơ sở hạ tầng cho các điểm trường miền núi, nhằm "giảm lớp ghép, thêm lớp tầng".

Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên được Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hoàng Văn Minh thông tin về kết quả việc triển khai chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội trong thời gian qua, và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đến nay toàn tỉnh Nghệ An có 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, việc giải quyết, chi trả kịp thời, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được đặc biệt chú trọng. Nổi bật, có 200.000 lao động của 7.000 doanh nghiệp được hưởng thụ bảo hiểm thất nghiệp, với số tiền 600 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với ngành Y tế, triển khai đầy đủ công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trả trên 26 triệu lượt người khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế, với số tiền 2.265 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh tập trung cao độ cho công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Tăng cường đôn đốc thu, giảm nợ đọng, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tại hội nghị, báo cáo viên còn được nghe những thông tin tình hình quốc tế, với những điểm nóng như: xung đột Nga-Ukraine, mối quan hệ giữa Nga và phương Tây, Nga -Trung Quốc....

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện lớn trong tháng 9 như: 92 năm Xô viết Nghệ Tĩnh, 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong; 60 năm ngày Thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào...

Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị cho năm học 2022-2023; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2022; kêu gọi người dân tiêm chủng vắc-xin trong bối cảnh dịch Covid-19 có dấu hiệu quay trở lại.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Theo đó, các báo cáo viên cần nghiên cứu các phương thức, cách làm hay để đưa nghị quyết vào cuộc sống, bám sát với tình hình của mỗi địa phương./.