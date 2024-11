Thời sự Hội nghị G20: Việt Nam thúc đẩy quan hệ với các nước, các tổ chức quốc tế Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có 7 cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, gồm Tây Ban Nha, Paraguay, Canada, Singapore, UAE, Vatican, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Brazil, ngày 19/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có 7 cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, gồm Tây Ban Nha, Paraguay, Canada, Singapore, UAE, Vatican, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tại các cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới các nhà lãnh đạo.

Thủ tướng Chính phủ cũng chuyển lời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường mời các nhà lãnh đạo tới thăm Việt Nam.

Tiếp xúc với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược với Tây Ban Nha; cảm ơn Chính phủ Tây Ban Nha đã hỗ trợ Việt Nam trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi.

Nhằm đẩy mạnh quan hệ hai nước, Thủ tướng Chính phủ đề xuất hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; sớm ký kết Chương trình hành động chung giữa hai Chính phủ giai đoạn mới; mong muốn Tây Ban Nha giúp thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA, thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, khoa học công nghệ và nông nghiệp. Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Tây Ban Nha thăm Việt Nam trong năm 2025.

Bày tỏ hoàn toàn nhất trí với những đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Tây Ban Nha đề nghị hai bên hợp tác trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng như tàu điện ngầm, đường sắt đô thị, quy hoạch đô thị; có các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 như tổ chức ngày văn hóa hai nước, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao, du lịch, đồng thời, tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vui vẻ nhận lời thăm Việt Nam và mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Tây Ban Nha vào thời điểm phù hợp.

Trao đổi với Tổng thống UAE Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về tình cảm nồng ấm mà Hoàng gia, Chính phủ UAE và cá nhân Ngài Tổng thống đã dành cho Thủ tướng cùng đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Việt Nam trong chuyến thăm UAE tháng 10 vừa qua.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi nhiều biên pháp để tăng cường hợp tác song phương nhằm triển khai những kết quả đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ và để chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống UAE; khẳng định Việt Nam sẵn sàng trở thành nhà cung cấp sản phẩm Halal chiến lược, góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho UAE.

Thủ tướng UAE cho biết, UAE sẽ tích cực hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; tăng cường kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo của hai nước. Hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh hợp tác về kết nối biển, kết nối du lịch, hàng không, lao động và nhiều lĩnh vưc tiềm năng khác.

Tại tiếp xúc với Tổng thống Paraguay Santiago Pena, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường trao đổi chính trị, ngoại giao, mở rộng hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân; thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận/hiệp định hợp tác giữa hai nước như Hiệp định bảo hộ, thúc đẩy đầu tư; nhấn mạnh đề nghị Paraguay tiếp tục ủng hộ việc kết thúc quá trình đánh giá nội bộ của khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) để sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - MERCOSUR.

Nhất trí với những đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Paraguay khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, đồng thời sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với MERCOSUR - khu vực có giao dịch thương mại về lương thực hàng đầu tế giới.

Trao đổi với Thủ tướng Singapore Laurence Wong, hai Thủ tướng cùng trao đổi về các phương hướng tăng cường quan hệ trong thời gian tới như như xem xét nâng cấp khuôn khổ quan hệ, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp cũng như các cơ chế hợp tác song phương; xây dựng các khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) thế hệ mới theo hướng xanh, số hóa; tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, kết nối số giữa hai nền kinh tế; hợp tác phát triển hệ thống năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thúc đẩy hình thành mạng lưới điện trong ASEAN; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Hai Thủ tướng cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn Chính phủ Canada đã hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả của cơn bão Yagi và mời Thủ tướng Canada sớm sang thăm Việt Nam.

Nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Canada đi vào chiều sâu và hướng tới tầm cao mới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ song phương, nhất là trao đổi đoàn các cấp, phát triển hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác ODA, đào tạo lực lượng gìn giữ hoà bình; tranh thủ hiệu quả hơn nữa thế mạnh của CPTPP mà hai nước cùng là thành viên.

Tại cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Vatican, Hồng y Peitro Parolin, hai bên bày tỏ vui mừng quan hệ Việt Nam-Tòa thánh thời gian qua có nhiều tiến triển tích cực, thể hiện qua các chuyến thăm, tiếp xúc của Lãnh đạo cấp cao hai bên.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ đánh giá cao và trân trọng những tình cảm tốt đẹp của Giáo hoàng Francis và Thủ tướng, Hồng y Pietro Parolin dành cho Việt Nam và trân trọng mời Thủ tướng Vatican sớm sang thăm Việt Nam. Thủ tướng Vatican vui vẻ nhận lời và cho biết, Giáo hoàng Francis mong sớm thăm Việt Nam, góp phần thúc đẩy mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican.

Trao đổi với Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ vaccine hiệu quả của WHO thông qua cơ chế COVAX, giúp Việt Nam ứng phó và vượt qua đại dịch, phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển hợp tác với WHO để bảo đảm sức khoẻ y tế cộng đồng.

Tổng Giám đốc WHO đánh giá cao những chính sách, nỗ lực của Việt Nam trong ứng phó dịch bệnh, mong muốn Việt Nam tích cực ủng hộ việc cộng đồng quốc tế sớm thông qua một thoả thuận toàn cầu về phòng chống và ứng phó với dịch trong tương lai. Tổng Giám đốc WHO cũng đề xuất tăng cường hợp tác với Việt Nam để phát triển hệ sinh thái cho công nghệ sinh học và y tế./.