Hội nghị hợp tác an ninh Việt Nam - Lào lần thứ XI diễn ra trọng thể tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ An ninh Lào tổ chức Hội nghị Hợp tác an ninh lần thứ XI. Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đến dự và phát biểu chào mừng hội nghị.