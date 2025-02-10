Thứ Năm, 2/10/2025
Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thành Duy - Phạm Bằng 02/10/2025 15:49

Chiều 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 68 đồng chí đã tiến hành Hội nghị lần thứ I.

bna__dsc1925.jpg
Quang cảnh Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phạm Bằng
bna__dsc2429.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương dự Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Dự hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện các ban Đảng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, triệu tập viên chủ trì điều hành hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - triệu tập viên chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

bna__dsc1719.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, triệu tập viên chủ trì, điều hành Hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã nghe đồng chí triệu tập viên thông tin tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

bna__dsc1989.jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Phạm Bằng

Danh sách giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo đó, số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới được bầu là 17 đồng chí; nhân sự chuẩn bị giới thiệu có 19 đồng chí. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy và 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX.

bna__dsc2258.jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX. Ảnh: Phạm Bằng
bna_img_7785(1).jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, các đồng chí trong Ban Chấp hành đã bầu 11 đồng chí làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX.

bna_img_7828.jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy khóa XX. Ảnh: Thành Duy
bna_img_7862.jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX bỏ phiếu bầu các Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX. Ảnh: Thành Duy
bna_img_7927.jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX bỏ phiếu bầu Ủy viên UBKT Tỉnh ủy khóa XX. Ảnh: Thành Duy

Kết quả bầu cử tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được công bố tại phiên làm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào chiều cùng ngày.

      Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030

