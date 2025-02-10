Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030
Chiều 2/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 68 đồng chí đã tiến hành Hội nghị lần thứ I.
Dự hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đại diện các ban Đảng Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, triệu tập viên chủ trì điều hành hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - triệu tập viên chúc mừng các đồng chí được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã nghe đồng chí triệu tập viên thông tin tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Danh sách giới thiệu để bầu Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy; tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Theo đó, số lượng Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới được bầu là 17 đồng chí; nhân sự chuẩn bị giới thiệu có 19 đồng chí. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy và 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX.
Bên cạnh đó, các đồng chí trong Ban Chấp hành đã bầu 11 đồng chí làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX.
Kết quả bầu cử tại Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được công bố tại phiên làm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào chiều cùng ngày.