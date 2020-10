Hội nghị ngành giáo dục toàn quốc năm 2020

(Baonghean.vn) -Trong năm học này, toàn tỉnh Nghệ An có 1.532 trường học, trong đó có 548 trường mầm non, 495 trường tiểu học, 399 trường THCS và 90 THPT. Tổng số học sinh ở các bậc học là 841.528 học sinh, tăng gần 30.000 học sinh so với kế hoạch phê duyệt trong năm học trước.