Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông

(Baonghean.vn) - Tạm giữ hình sự đối với lái xe khách tự gây tai nạn do thiếu quan sát dẫn đến tai nạn thương tâm trên địa bàn xã Nghi Thuận, Nghi Lộc (Nghệ An) khiến 2 người tử vong, 20 người bị thương.

(Baonghean.vn) - 15 ngày đầu ra quân triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề “Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” của Bộ Công an, CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 266 trường hợp vi phạm.