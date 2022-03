Hội nghị về phát triển tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân cụm miền Trung - Tây Nguyên

Đồng chí Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Nhật Lai

Phát biểu trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Hòa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An cho biết: Việc phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân được Tỉnh ủy Nghệ An quan tâm; Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 5155 về “Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020”; năm 2020 ban hành Kết luận số 189-KL/TU về “Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”.