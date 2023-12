Hội Nhà báo Nghệ An được suy tôn tặng Cờ Thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2023

Tham dự hội nghị có đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Phạm Văn Tuấn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thông tin tới các đại biểu tình hình kinh tế, xã hội của địa phương.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Như Biển

Đồng chí cũng ghi nhận những kết quả nổi bật của Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Hội Nhà báo các tỉnh trong cụm đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, nhân rộng các mô hình hay, tiếp tục chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ báo chí địa phương, cũng như tư vấn, đề xuất kiến nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương có các cơ chế chính sách mới phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội và các cơ quan báo chí phát triển.

Hội Nhà báo 6 tỉnh ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Như Biển

Năm 2023, Hội Nhà báo 6 tỉnh Bắc miền Trung đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị, không ngừng nâng cao vai trò của Hội Nhà báo trong các hoạt động báo chí trên địa bàn. Trong đó trọng tâm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Luật Báo chí 2016; 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo.

Trong năm qua, các đơn vị trong cụm không ngừng đổi mới, đa dạng các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức tốt các cuộc thi, các giải báo chí, nâng chất lượng các ấn phẩm đặc san; tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội báo Xuân, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, tổ chức, phối hợp tổ chức các giải báo chí, tổ chức các chuyến đi thực tế và tập huấn nghiệp vụ, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…, tạo sân chơi sôi nổi cho các nhà báo, hội viên trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa trao cờ chuyển giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2024 cho Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Như Biển

Công tác tập huấn , bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ luôn được các đơn vị trong Cụm quan tâm, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị , trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các nhà báo, hội viên, người làm báo trên địa bàn. Trong năm, Hội Nhà báo các tỉnh cụm Bắc miền Trung đã gặt hái được nhiều thành tựu tại các giải báo chí lớn do Trung ương tổ chức như: Hội Nhà báo Thanh Hóa đạt 01 giải C, 01 giải Khuyến khích; Hội Nhà báo Nghệ An đạt 01 giải C, 02 giải Khuyến khích tại Giải Búa liềm vàng toàn quốc 2023; Hội Nhà báo Thanh Hóa có 01 tác phẩm đạt giải Khuyến khích, Hội Nhà báo Nghệ An có 01 tác phẩm đạt giải B, 01 tác phẩm đạt giải C, Hội Nhà báo Hà Tĩnh có 01 giải C, Hội Nhà báo Quảng Bình có 01 giải B, 01 giải C, Hội Nhà báo Quảng Trị đạt 01 giải Khuyến Khích tại Giải Báo chí Quốc gia 2022. Đài PT-TH Nghệ An đạt giải B, Báo Nghệ An đạt giải Khuyến khích giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng lần thứ tư, Báo Nghệ An đạt giải B Giải báo chí Diên Hồng, Giải Nhì giải Báo chí toàn quốc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Báo Nghệ An đạt 02 giải Khuyến khích và Báo Hà Tĩnh đạt 01 giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam…

Phát huy những kết quả đạt được của năm 2023, năm 2024 Hội Nhà báo 6 tỉnh Bắc miền Trung tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà Nước; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành thực hiện Luật Báo chí, Điều lệ Hội, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo; Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; Xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa người làm báo Việt Nam trên địa bàn.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc sâu rộng tới từng cấp hội và hội viên trong việc thực hiện Kế hoạch 316-KH/BTGTW ngày 29/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Chú trọng công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ , tham gia có hiệu quả và chất lượng các giải báo chí do Trung ương và địa phương phát động. Đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho địa phương trong công tác định hướng, phản biện báo chí.

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm đã thống nhất bình xét, đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ Thi đua cho Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An năm 2023; Xét tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam cho Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Hội Nhà báo 6 tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2024 và trao cờ đơn vị đăng cai Cụm trưởng năm 2024 cho Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.