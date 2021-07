Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ thực phẩm cho người dân Nghệ An

Chiều 6/7, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đến trao hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.



Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Toàn bộ số hàng gồm 8 tấn gạo, 5 tấn rau củ quả và 1 số hàng hóa thiết yếu với tổng trị giá 135 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Mai Thủy chia sẻ khó khăn của tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng của dịch Covid -19.

Nhằm chia sẻ khó khăn góp phần cùng nhau vượt qua quãng thời gian này, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã vận động hội viên nông dân quyên góp nhu yếu phẩm góp phần làm phong phú các suất ăn phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân tại các khu cách ly và đồng bào khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng gửi lời cảm ơn tới Hội Nông dân các cấp và hội viên nông dân tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thanh Lê Các sản phẩm như: Rau xanh, củ quả, đều do nông dân Hà Tĩnh tự sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn. Thay mặt Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng gửi lời cám ơn sự quan tâm chia sẻ của Hội Nông dân các cấp và hội viên nông dân tỉnh Hà Tĩnh.

Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh trao hỗ trợ đến Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tình cảm “tương thân, tương ái” của Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An để chung sức cùng hệ thống chính trị và Nhân dân vượt qua khó khăn của dịch Covid-19.