Hội Nông dân tỉnh Nghệ An có tân Phó Chủ tịch

Sáng 22/3, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đại diện các ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo cán bộ Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao Quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho đồng chí Võ Văn Phong. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã trao quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho đồng chí Võ Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023.



Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Văn Phong. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc mừng đồng chí Võ Văn Phong được tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận, tôn vinh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Văn Phong. Ảnh: Thanh Lê

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng bày tỏ ghi nhận, đánh giá cao sự đổi mới, nâng cao chất lượng tạo dấu ấn đậm nét hoạt động của Hội Nông dân tỉnh trong thời gian vừa qua, Hội Nông dân tỉnh được Hội đồng thi đua tỉnh xếp loại đơn vị hoàn thành xuất xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Văn Phong. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh gửi gắm niềm tin, mong muốn đồng chí Võ Văn Phong trên cương vị mới tiếp tục rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy kinh nghiệm công tác tiếp tục nỗ lực phấn đấu trên cương vị mới có nhiều giải pháp, sáng kiến về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tiếp tục đề ra chủ trương mới đột phá, thu hút hội viên để cùng Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Nông dân tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Trong đó, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 số 04-NQ/TU, ngày 19/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng thời cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt các phong trào thi đua, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí Võ Văn Phong - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng đoàn, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Văn Phong. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Võ Văn Phong hứa sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện bản thân, nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn hơn nữa để cùng với tập thể Hội Nông dân tỉnh hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; phấn đấu đưa hội đến gần nông dân, tổ chức được nhiều hoạt động mang lại lợi ích cho hội viên, nông dân.