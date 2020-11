Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên ủng hộ nông dân Nghệ An bị thiệt hại do ngập lụt

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trao tiền và hiện vật hỗ trợ bão, lụt cho nông dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa Tổng số tiền và hiện vật trị giá 188 triệu đồng; trong đó, tiền mặt gần 135 triệu đồng cùng 3 tấn gạo và nhiều nhu yếu phầm như mỳ tôm, nước uống, dầu ăn, nước mắm, sách giáo khoa… Đây là nguồn do cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đóng góp ủng hộ.



Tại lễ tiếp nhận, thay mặt giai cấp nông dân tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã cảm ơn tình cảm, tình thần tương thân, tương ái, chí nghĩa, chí tình của cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên; đồng thời hứa sẽ chuyển những mòn quà hỗ trợ đến đúng đối tượng bị ảnh hưởng do mưa, lụt.

Đồng chí Ma Doãn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên gửi gắm mong muốn Nhân dân Nghệ An nói chung và các cấp hội nông dân cùng với nông dân Nghệ An tập trung khắc phục thiệt hại, sớm ổn định lại sản xuất và đời sống sau mưa, lũ. Ảnh: Mai Hoa Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An - Nguyễn Quang Tùng cũng đã thông báo tình hình ngập lụt trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cụ thể, từ ngày 28/10 đến ngày 31/10/2020, do hoàn lưu bão số 9 ở Nghệ Am đã có mưa lớn, gây ra ngập lụt đối với 102 khối, xóm ở các huyện, thành như Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên, Yên Thành, Nghi Lộc, thành phố Vinh…



Số hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất là 8.040 hộ. Mưa, lụt đã làm 10 người chết; hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng.

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thông báo một số tình hình thiệt hại do lụt, bão trên địa bàn Nghệ An với đoàn. Ảnh: Mai Hoa Thiệt hại về nông nghiệp có gần 1.500 ha cây trồng và hơn 5.300 ha thủy sản bị ảnh hưởng; hàng nghìn con trâu, bò và hàng trăm nghìn con gia cầm bị cuốn trôi… Tổng thiệt hại về kinh tế toàn tỉnh ước tính khoảng gần 790 tỷ đồng.



Thay mặt đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Ma Doãn Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên gửi gắm mong muốn Nhân dân Nghệ An nói chung và các cấp hội nông dân cùng với nông dân Nghệ An tập trung khắc phục thiệt hại, sớm ổn định lại sản xuất và đời sống.