Hội Nông dân tỉnh trao quà ủng hộ các địa phương bị thiệt hại do lũ lụt

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng trao quà cho cán bộ, hội viên, nông dân xã Thanh Xuân. Ảnh: Hoàng Minh

Tại các địa phương và trường học, đoàn đã trao tặng 3,7 tấn gạo, 350 thùng mì tôm và các loại nhu yếu phẩm khác như nước lọc, dầu ăn, thịt hộp, xúc xích... trị giá 60 triệu đồng. Đây là những món quà do cán bộ, hội viên Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên thông qua Hội Nông dân Nghệ An gửi tặng hội viên, nông dân các địa phương bị ngập lụt và thiệt hại nặng do hoàn lưu bão số 9 gây ra.