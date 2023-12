Hội Tai mũi họng Nghệ An tổ chức Hội nghị khoa học mở rộng lần thứ 3 năm 2023

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An và Hội Tai mũi họng Nghệ An tặng hoa, trao giấy chứng nhận cho các nhà khoa học đầu ngành tham gia hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Sáng 9/12, Hội Tai mũi họng Nghệ An tổ chức Hội nghị chuyên ngành Tai mũi họng Nghệ An mở rộng lần thứ 3 năm 2023. Tham dự hội nghị, có các đại biểu: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Phan Chung Thủy - Chủ tịch Hội Tai mũi họng Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tuyết Xương – Chủ tịch Hội Tai thính học Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bệnh viện tuyến Trung ương, các trường đại học y, dược; đại diện Hội Tai mũi họng các tỉnh, thành; hàng trăm các nhà khoa học, cán bộ y tế.

Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Tăng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Tai mũi họng Nghệ An, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu khai mạc Hội nghị chuyên ngành Tai mũi họng Nghệ An mở rộng lần thứ 3, Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Tăng Xuân Hải – Chủ tịch Hội Tai mũi họng Nghệ An, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nêu rõ: Cùng với sự phát triển của ngành Y tế Nghệ An, trong những năm qua, chuyên ngành Tai mũi họng đã có những thành công, sánh vai cùng với hệ thống tai mũi họng của cả nước.

Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Các cơ sở điều trị tai mũi họng tỉnh nhà đã không ngừng nâng cao về kỹ thuật và chất lượng điều trị, nắm bắt được kỹ thuật điều trị tiên tiến và đang vươn lên để đuổi kịp tốc độ phát triển của ngành tai mũi họng trong nước và quốc tế.

Nhiều kỹ thuật cao đã được các bác sĩ Nghệ An triển khai thuần thục như: cấy điện cực ốc tai, phẫu thuật cắt thanh quản toàn phần điều trị ung thư thanh quản; giảm áp dây 7; phẫu thuật sẹo hẹp khí quản; phẫu thuật đường rõ phức tạp trong tai mũi họng...

Hội Tai mũi họng Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc Hội Tai mũi họng Nghệ An đã có nhiều thành tích trong công tác hội. Ảnh: Thành Chung

Được sự cho phép của UBND tỉnh, Hội Tai mũi họng Nghệ An ra đời từ năm 2019, với gần 200 hội viên là bác sĩ tai mũi họng tới từ các cơ sở y tế trong toàn tỉnh. Hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của những người làm công tác đào tạo, nghiên cứu, thực hành về khám, chữa bệnh thuộc chuyên ngành Tai mũi họng và phẫu thuật đầu cổ tại Nghệ An.

Hội Tai mũi họng Nghệ An nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, giữ gìn, phát huy truyền thống y đức, kết nối, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ của các bác sĩ trong cùng chuyên ngành; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phổ biến các vấn đề y học liên quan, góp phần phát triển bền vững ngành Tai mũi họng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Tặng Kỷ niệm chương cho Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Tăng Xuân Hải. Ảnh: Thành Chung

Thời gian qua, Hội Tai mũi họng Nghệ An đã 2 lần tổ chức hội nghị chuyên ngành mở rộng; với mục tiêu kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức từ các chuyên gia đầu ngành; đồng thời, góp phần tăng cường chuyên môn cho các bác sĩ chuyên ngành Tai mũi họng tỉnh Nghệ An. Hội nghị đã trở thành một trong những diễn đàn uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu và điều trị các bệnh về tai mũi họng ở Việt Nam.

Hội Tai thính học Việt Nam và Hội Tai mũi họng Nghệ An ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Chi hội Hội Tai thính học Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Tiếp nối thành công 2 kỳ hội nghị trước, trong khuôn khổ chương trình hội nghị khoa học lần thứ 3, các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành và các bác sĩ tai mũi họng trên địa bàn đã lần lượt báo cáo 12 chuyên đề khoa học và một số mô hình chuyển giao kỹ thuật điều trị các bệnh lý tai mũi họng hiệu quả được triển khai tại Nghệ An và các bệnh viện tuyến Trung ương.

Các chuyên gia, nhà khoa học báo cáo các công trình, đề tài nghiên cứu về kỹ thuật điều trị các bệnh lý tai mũi họng. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị lần này, Hội Tai mũi họng Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc Hội Tai mũi họng Nghệ An đã có nhiều thành tích trong công tác hội; tặng Kỷ niệm chương cho Tiến sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 2 Tăng Xuân Hải. Hội Tai thính học Việt Nam và Hội Tai mũi họng Nghệ An cũng tổ chức ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Chi hội Hội Tai thính học Nghệ An./.