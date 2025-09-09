Thời sự Hội thảo chỉnh lý, bổ sung cuốn 'Lịch sử ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An (1957 -2025)'

Chiều 9/9, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội thảo về chỉnh lý, bổ sung nội dung cuốn "Lịch sử ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An (1957 – 2025)".

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, Thanh tra luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng, Nhà nước ta xác định là một chức năng thiết yếu của Nhà nước, là “tai mắt của trên, là bạn của dưới”. Ngay từ những ngày đầu thành lập chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt (23/11/1945), đánh dấu sự ra đời của ngành Thanh tra Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: TL



Hòa cùng dòng chảy lịch sử của toàn ngành, Thanh tra tỉnh Nghệ An cũng được thành lập từ năm 1957, gắn liền với chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Trải qua 68 năm với nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau - từ kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, rồi thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế – Thanh tra tỉnh Nghệ An luôn khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Tùng Sơn - Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: TL



Việc biên soạn lại cuốn “Lịch sử ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An 1957 -2025” nhằm ghi lại một cách hệ thống, khách quan, khoa học quá trình hình thành, phát triển, những thành tựu và những bài học kinh nghiệm quý báu của ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An.

Đồng thời tri ân, tôn vinh công lao, đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức đã cống hiến trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp chung của toàn Ngành. Qua đó, bồi dưỡng niềm tự hào, hun đúc bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu cho đội ngũ cán bộ thanh tra hôm nay và mai sau.

Nguyên Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An Nguyễn Trí Nhâm phát biểu góp ý tại hội thảo. Ảnh: TL



Việc tổ chức Hội thảo nhằm lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và cán bộ Thanh tra qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử các đại biểu khách mời và các thành viên tham gia biên soạn để xuất bản cuốn “Lịch sử ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An” có chất lượng, đảm bảo tính khoa học, khách quan.



Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận bổ sung thêm tư liệu, đồng thời góp ý tập trung vào những vấn đề trọng tâm: Bố cục, cấu trúc của bản dự thảo cần sắp xếp các chương, mục, đảm bảo mạch lạc, khoa học, dễ tiếp cận; hình thức trình bày văn phong, ngôn ngữ, hình ảnh minh họa, cách thức thể hiện để cuốn sách vừa bảo đảm tính khoa học, vừa gần gũi, dễ tiếp cận với bạn đọc.

Đại diện nguyên cán bộ Thanh tra tỉnh phát biểu tham luận. Ảnh: TL



Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TL



Các sự kiện, nhân chứng, tư liệu đòi hỏi mức độ chính xác, đầy đủ, khách quan. Nội dung cuốn lịch sử cần đánh giá, tổng kết toàn diện về thành tựu, kết quả, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của ngành trong từng giai đoạn; làm nổi bật truyền thống 68 năm của ngành; đồng thời, rút ra những giá trị cốt lõi để định hướng cho sự phát triển của ngành Thanh tra tỉnh trong giai đoạn mới.