Sở Y tế Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo định hướng phát triển mạng lưới truyền máu khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026. Ảnh: Thành Chung

Chiều 17/12, Sở Y tế Nghệ An và Sở Y tế Hà Tĩnh tổ chức Hội thảo định hướng phát triển mạng lưới truyền máu khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2026. Tham dự hội thảo có các đồng chí: TS. BS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương; TS Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; ThS. BS Nguyễn Tuấn - Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh; đại diện Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An.

Việc tổ chức hội thảo xuất phát từ yêu cầu thực tiễn: Người dân, các cơ sở khám, chữa bệnh tại 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cần sự cung cấp đủ máu, chế phẩm máu có chất lượng và an toàn để cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, hiện nay mạng lưới truyền máu giữa 2 tỉnh chưa được chính thức thiết lập một cách chặt chẽ, khoa học.

TS Bạch Quốc Khánh đánh giá cao sáng kiến, chủ động của ngành Y tế 2 tỉnh. Ảnh: Thành Chung Tại Nghệ An, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An được thành lập vào năm 2010; thực hiện chức năng, nhiệm vụ xét nghiệm huyết học; tiếp nhận, sàng lọc, sản xuất, lưu trữ và cung ứng máu, chế phẩm máu cho các bệnh viện thuộc tỉnh Nghệ An và trong khu vực; tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; khám, điều trị và quản lý bệnh nhân các bệnh về máu.



Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An hiện có 104 cán bộ, nhân viên. Trang thiết bị, cơ sở hạ tầng đủ công năng cho 200 giường bệnh và 150.000.000 đơn vị máu/chế phẩm máu/năm. Trung tâm đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001: 2015.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nêu rõ việc định hình mạng lưới truyền máu giúp cho hoạt động tiếp nhận, cung ứng, điều tiết máu và chế phẩm máu ở 2 tỉnh kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Ảnh: Thành Chung Trung tâm đã được tỉnh Nghệ An đầu tư, định hướng phát triển trở thành Bệnh viện chuyên khoa Huyết học - Truyền máu, trong đó có trung tâm truyền máu khu vực với quy mô hoàn chỉnh, từng bước hiện đại; nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chuyên khoa tuyến cuối khu vực Bắc Trung bộ.



Còn tại Hà Tĩnh, thời điểm này tỉnh chưa thành lập Trung tâm Huyết học – Truyền máu…Thời gian qua, các cơ sở y tế trên địa bàn Hà Tĩnh đã có sự phối hợp với Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An nhận sự cung ứng máu, chế phẩm máu đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh.

Dự kiến mạng lưới tiếp nhận máu ở 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Chung Hội thảo đặt ra yêu cầu: Cần có sự phối hợp một cách chính thức giữa ngành Y tế 2 tỉnh, giữa Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An với các đơn vị y tế ở tỉnh Hà Tĩnh trong lĩnh vực truyền máu, với mục tiêu làm sao ngân hàng máu của 2 tỉnh tiếp cận được nhiều người hiến máu hơn; máu và chế phẩm máu được cung ứng kịp thời, đầy đủ tới các cơ sở y tế 2 tỉnh và người bệnh… đặt quyền lợi của cộng đồng lên cao nhất.



Phát biểu tại hội thảo, TS. BS Bạch Quốc Khánh - Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và TS Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, sáng kiến tổ chức hội thảo của ngành Y tế 2 tỉnh. Hội thảo đã góp phần định hình nên mạng lưới truyền máu ở khu vực; giúp cho hoạt động tiếp nhận, cung ứng, điều tiết máu và chế phẩm máu ở 2 tỉnh kịp thời, tiết kiệm và hiệu quả hơn.

Tổ chức Quacert trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001: 2015 cho Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An. Ảnh: Thành Chung Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị: Sau cuộc hội thảo, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An và các phòng chuyên môn của 2 Sở Y tế Nghệ An, Hà Tĩnh có sự bàn bạc, thống nhất để xây dựng kế hoạch chi tiết, với quy trình cụ thể của việc tiếp nhận, cung cấp, phân phối máu, chế phẩm máu. Từ đó có cơ sở pháp lý để tiến tới ký kết, hợp tác, phân rõ trách nhiệm trong việc tiếp nhận, cung ứng máu, đảm bảo hài hòa lợi ích.



Về phía Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An cần tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực và mua sắm, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp tốt cùng Hội Chữ thập đỏ 2 tỉnh trong việc tổ chức tuyên truyền, tiếp nhận máu./.