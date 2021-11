Hội thảo ‘Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới’ sẽ diễn ra tại Nghệ An

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục; Hà Văn Siêu – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Công Kiên Theo dự thảo, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội khóa XV để tổ chức Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới”, dự kiến diễn ra từ ngày 6 – 7/12/2021.



Đây là dịp để Nghệ An giới thiệu, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch, các dự án thu hút đầu tư vào du lịch, dịch vụ đến với các nhà khoa học, chuyên gia, nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch trong cả nước. Đồng thời tạo cơ hội để các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch của Nghệ An mở rộng gặp gỡ, quảng bá, giao thương trong điều kiện “bình thường mới”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long bày tỏ niềm vinh dự khi Nghệ An được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chọn làm địa điểm tổ chức hội thảo. Ảnh: Công Kiên Hội thảo dự kiến được tổ chức tại thành phố Vinh, có khoảng 250 đại biểu tham dự, bao gồm các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; đại diện cơ quan Đảng, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương và một số địa phương và đại diện một số tổ chức quốc tế, các chuyên gia du lịch và doanh nghiệp kinh doanh du lịch…



Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tham gia.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An giới thiệu về tiềm năng, điểm đến hấp dẫn ở Nghệ An. Ảnh: Công Kiên Chương trình hội thảo gồm các hoạt động tổ chức cho các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học và các doanh nghiệp khảo sát sản phẩm du lịch Nghệ An; trao đổi xung quanh vấn đề du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển trong bối cảnh mới”.



Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long bày tỏ niềm vinh dự khi Nghệ An được Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chọn làm địa điểm tổ chức hội thảo, là cơ hội để quảng bá tiềm năng du lịch của tỉnh. Thời điểm hiện nay, dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, hầu hết các điểm đến đều an toàn.

Hội thảo là dịp để Nghệ An giới thiệu, quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch, các dự án thu hút đầu tư vào du lịch, dịch vụ. Ảnh: Nguyễn Đạo Bên cạnh đó, Nghệ An đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các sự kiện lớn, trong đó có nhiều hội thảo chuyên ngành. Công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất; các sở, ban, ngành đã thực hiện các nhiệm vụ được giao, tỉnh Nghệ An sẵn sàng đón tiếp, phục vụ các đại biểu về tham dự hội thảo.



Phát biểu thảo luận, các đại biểu bày tỏ sự thống nhất với Dự thảo Kế hoạch về thời gian, địa điểm tổ chức; các đơn vị chủ trì; thành phần và số lượng đại biểu, các điểm tham quan và khảo sát các sản phẩm du lịch, điểm trưng bày và nội dung tham luận; các phương án đảm bảo an toàn, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Đồng chí Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đánh giá cao sự chủ động trong công tác phối hợp của tỉnh Nghệ An về việc chuẩn bị tổ chức hội thảo . Ảnh: Công Kiên

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đánh giá cao sự chủ động trong công tác phối hợp của tỉnh Nghệ An về việc chuẩn bị tổ chức hội thảo và mức độ an toàn cao trong phòng, chống dịch Covid-19, có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các sự kiện lớn. Đồng chí cũng bày tỏ sự tin tưởng hội thảo sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực phục hồi và phát triển cho du lịch Nghệ An nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung./.