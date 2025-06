‏Hội thảo khoa học “Giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An” ‏

Kinh tế ‏Hội thảo khoa học “Giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An” ‏ ‏Ngày 29/6, Trường Đại học Vinh tổ chức Hội khoa học “Giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

‏‏Hội thảo được tổ chức nhằm ‏‏thảo luận, phân tích, đánh giá thực trạng và một số giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An; từ đó đề xuất một số mô hình hỗ trợ pháp lý phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An. ‏

PGS.TS. Phạm Thị Huyền Sang - Trưởng khoa Luật Kinh tế phát biểu đề dẫn, khai mạc Hội thảo

‏Tham dự và đóng góp tại hội thảo là đại diện các nhà khoa học, chuyên gia ở các trường đại học, viện nghiên cứu ở Việt Nam; Các nhà khoa học, quản lý của Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Nghệ An, Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, các Văn phòng Luật sư, Hội Luật gia và các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh.‏

TS. Đinh Ngọc Thắng - Hiệu trưởng Trường Khoa học Xã hội & Nhân văn phát biểu tại Hội thảo

‏Hội thảo đã tập trung thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan đến vấn đề: Đánh giá thực trạng hỗ trợ pháp lý cho cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Đề xuất một số giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.‏

Các đại biểu thảo luận tại hội thảo

Các nhà khoa học và đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

‏Những chia sẻ và kinh nghiệm tại hội thảo sẽ góp phần hoàn thiện các giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới, nhằm hỗ trợ xây dựng và phát triển cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng vững mạnh.

‏Hội thảo là một trong những nhiệm vụ trong khuôn khổ nội dung triển khai đề tài khoa học và công nghệ cấp Tỉnh: "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An" - do PGS.TS. Phạm Thị Huyền Sang làm chủ nhiệm.