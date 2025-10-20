Chọn chuyên mục Hội thảo Khoa học "Khai thác, tiếp cận thị trường Halal - Cơ hội và giải pháp cho Nghệ An"

Sáng 20/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo Khoa học "Khai thác, tiếp cận thị trường Halal - Cơ hội và giải pháp cho Nghệ An".

Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Quang An

Ngành Halal gồm những sản phẩm "được cho phép", "hợp pháp" để sử dụng theo Luật Hồi giáo, với những yêu cầu nghiêm ngặt về thành phần, chế biến, vận chuyển. Ngành công nghiệp Halal gồm những sản phẩm thiết yếu của cuộc sống như: Đồ uống, thực phẩm hữu cơ, thực phẩm chức năng, dược phẩm, mỹ phẩm, dệt may, thủ công mỹ nghệ... và lĩnh vực dịch vụ như: Ngân hàng, du lịch, an ninh, giáo dục và đào tạo, dịch vụ ăn uống, khách sạn, logistics.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Quang An

Thị trường Halal toàn cầu có tiềm năng rất lớn xét về quy mô dân số Hồi giáo, với khoảng 1,94 tỷ người, chiếm gần 1/4 dân số thế giới, dự báo đến năm 2030, dân số Hồi giáo toàn cầu sẽ đạt khoảng 2,18 tỷ người, chiếm gần 30% dân số thế giới, với quy mô tiêu dùng Halal dự kiến đạt 3 nghìn tỷ USD vào năm 2025. Đây là cơ hội rất lớn cho Việt Nam trong việc mở rộng xuất khẩu hàng hóa, thu hút đầu tư, phát triển ngành du lịch phục vụ du khách Hồi giáo, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với 57 quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và nhiều thị trường khác.

Đồng chí Nguyễn Quý Linh –Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh quy mô của thị trường Halal. Ảnh: Quang An

Đối với Nghệ An - tỉnh có lợi thế nông nghiệp đa dạng và đã hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn, một số sản phẩm có lợi thế tham gia thị trường Halal như: Thủy sản, sản phẩm chăn nuôi, nông sản chế biến, gia vị và thảo mộc. Thuận lợi trong vận chuyển (cảng Cửa Lò, quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam, sân bay Vinh). Một số đơn vị được cấp chứng chỉ Halal như: Công ty Cổ phần Thuỷ sản Vạn Phần Diễn Châu, Công ty TNHH chè Trường Thịnh; Công ty TNHH chè truyền thống...

Tuy nhiên, ở Nghệ An còn hạn chế thông tin về thị trường Halal quốc tế, quy trình xin cấp chứng nhận phức tạp, và nguồn nhân lực am hiểu về Halal còn hạn chế, sự thiếu hiểu biết và thiếu một hệ thống chứng nhận Halal đồng bộ…

Ông Ramlan Bin Osman - Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Halal Quốc gia phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quang An

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đã cùng nhau thảo luận về các chủ đề về thị trường Halal như: Khuôn khổ pháp lý và chính sách nhà nước cho doanh nghiệp khi tiếp cận thị trường Halal; Tiếp cận thị trường Halal toàn cầu: Tiềm năng, thách thức và khuyến nghị cho Nghệ An; Du lịch Halal và triển vọng phát triển du lịch Halal tại Nghệ An; Một số giải pháp phát triển vùng nguyên liệu nông nghiệp đáp ứng và đạt chuẩn Halal…

Hội thảo cũng đề xuất các giải pháp cụ thể để tỉnh Nghệ An có thể tăng cường tiếp cận thị trường Halal trong thời gian tới như : Xây dựng chiến lược sản phẩm Halal trọng điểm (sữa, chè, thủy sản, nông sản chế biến, gia vị, dược liệu, du lịch Halal). Quy hoạch vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP/GlobalGAP và Halal, ứng dụng công nghệ số và truy xuất nguồn gốc blockchain. Đào tạo đội ngũ tư vấn, chuyên gia và cán bộ kỹ thuật Halal tại địa phương. Xây dựng chuỗi giá trị Halal hoàn chỉnh, từ nguyên liệu – chế biến – chứng nhận – logistics – xúc tiến thương mại...

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Phú Hiền – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cảm ơn và ghi nhận những ý kiến tâm huyết, giàu hàm lượng khoa học và tính thực tiễn của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và đại biểu tham dự. Đồng chí Hoàng Phú Hiền khẳng định, những gợi mở này sẽ là cơ sở quan trọng để Nghệ An xây dựng chiến lược tiếp cận và phát triển thị trường Halal một cách bài bản, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quang An

Tỉnh Nghệ An sẽ tập trung nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy về thị trường Halal, coi đây là một hướng đi chiến lược lâu dài. Các sở, ngành và địa phương sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo, giúp doanh nghiệp hiểu rõ tiêu chuẩn Halal, quy trình chứng nhận cũng như đặc trưng văn hóa tiêu dùng của cộng đồng Hồi giáo, từ đó hình thành tư duy sản xuất gắn với tiêu chuẩn quốc tế.

Tỉnh cũng sẽ xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm Halal đặc trưng của Nghệ An, lựa chọn những ngành hàng có lợi thế để hướng tới các thị trường tiềm năng như Trung Đông, Malaysia, Indonesia, UAE hay Ấn Độ. Song song với đó là việc hình thành vùng nguyên liệu đạt chuẩn, ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyển đổi số trong quản lý, kiểm soát quy trình, truy xuất nguồn gốc, nhằm đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của thị trường Halal toàn cầu.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại hội thảo. Ảnh: Quang An

Cùng với đó, tỉnh sẽ tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế, tham gia và tổ chức các sự kiện, hội chợ Halal, từng bước xây dựng thương hiệu “Halal Nghệ An – tin cậy, chuẩn mực, bền vững”.

Về lâu dài, Nghệ An hướng tới hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp Halal, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị sản xuất, chế biến và tiêu thụ, thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, làng nghề OCOP tham gia vào mô hình “cụm sản xuất Halal”, kết nối qua nền tảng số và thương mại điện tử. Với cách tiếp cận chủ động, sáng tạo và có tầm nhìn dài hạn, Nghệ An kỳ vọng sẽ sớm trở thành điểm đến tin cậy trên bản đồ Halal khu vực và thế giới.