Xã hội Hội thảo khoa học kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024), sáng 22/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và Tiểu ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại (Hội đồng Lý luận Trung ương) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới”.

Đồng chí Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo - Giám đốc Học viện Chính trị; Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiến - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; PGS, TS Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Mạnh Hùng

Với 80 tham luận của các tướng lĩnh, các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên trong và ngoài quân đội, hội thảo đã khẳng định: “Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là quân đội mang bản chất giai cấp công nhân, có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập được nhiều chiến công hiển hách, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; được nhân dân tin yêu trao tặng danh xưng cao quý: “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Mạnh Hùng

Các bài tham luận đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng trên 3 nội dung chính là: “Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”; “Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới” và “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới”. Trong đó, có sự trưởng thành, phát triển của Học viện Chính trị và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Thông qua hội thảo góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua.

Tại hội thảo, đồng chí Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 đã có bài tham luận quan trọng với chủ đề: “Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong thời kỳ mới”.

Các đại biểu tham quan các ấn phẩm kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Mạnh Hùng

Bài tham luận khẳng định, trải qua gần 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ, sự nuôi dưỡng, đùm bọc của nhân dân, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, của đơn vị và bạn bè quốc tế, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không ngừng phát huy bản chất cách mạng, truyền thống quê hương Thanh - Nghệ - Tĩnh kiên cường, Bình - Trị - Thiên trung dũng, chiến đấu dũng cảm, sáng tạo trong xây dựng, vun đắp nên truyền thống vẻ vang của "Bộ đội Cụ Hồ" trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.