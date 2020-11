GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội; GS.TS Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học "Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển". Ảnh: Thành Cường

Dự hội thảo có các đồng chí: Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội; Thiếu tướng Hà Tân Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Hồ Xuân Hùng - nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các địa phương, sở, ban, ngành trong tỉnh và sự tham gia của nhiều cơ quan quản lý và cơ quan chuyên môn, gần 100 nhà khoa học đến từ các lĩnh vực khác nhau (khảo cổ, địa lý, lịch sử, văn hóa, di sản, du lịch…) Các đồng chí chủ trì Hội thảo khoa học "Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển". Ảnh: Thành Cường

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định: Hội thảo khoa học “Nghệ An - 990 năm hình thành và phát triển” nhằm tái hiện diện mạo lịch sử; khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Nghệ An trong cuộc trường chinh dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định và tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương Nghệ An, qua đó thể hiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ ông cha đã có công dựng nước và giữ nước; góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của Nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Thành Cường

“Với niềm tin và kỳ vọng lớn lao, thông qua Hội thảo này, tỉnh Nghệ An mong muốn quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành trong cả nước sẽ phân tích, thảo luận, nghiên cứu, làm rõ và cung cấp các luận cứ khoa học, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp góp phần hoạch định các chủ trương, chính sách, cơ chế nhằm xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh; tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại với khát vọng vươn lên, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Thành Cường

