Xây dựng Đảng Hội thảo khoa học quốc gia 'Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới' Chiều 11/9, tại Bộ Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới”.

Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Công an Tỉnh, Trường Chính trị tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL



Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tri thức, công nghệ số và truyền thông xã hội, công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng ngày càng khẳng định vị trí then chốt.

Đây là lĩnh vực hoạt động có tính định hướng tư tưởng, dẫn dắt và truyền cảm hứng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và toàn xã hội, góp phần tạo dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, xây dựng sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL



Công tác tuyên giáo và dân vận không chỉ là tổ chức, phương thức, công cụ truyền bá, vận động hay phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, mà còn là cầu nối chiến lược giữa Đảng với quần chúng, là phương tiện thiết yếu để Đảng tiếp nhận, xử lý và phản hồi các thông tin từ cơ sở, từ đó hoàn thiện quá trình hoạch định và triển khai chính sách.

Trong môi trường truyền thông đa chiều, có không ít những luồng tư tưởng sai trái, thù địch lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, thì công tác tuyên giáo và dân vận càng đóng vai trò là “lá chắn mềm”, giúp định hướng nhận thức, xây dựng niềm tin, củng cố bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL



Đặc biệt, trong bối cảnh Đảng ta xác định “xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” là nhiệm vụ then chốt, trọng yếu và thường xuyên, công tác tuyên giáo và dân vận càng đóng vai trò quan trọng trong “xây dựng Đảng về tư tưởng” và “gắn bó máu thịt với nhân dân”.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL



Hội thảo là diễn đàn để các cơ quan nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ trao đổi lý luận và thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội thảo tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: thảo luận, làm sâu sắc hơn sự vận dụng và phát triển, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác tuyên giáo và dân vận trong điều kiện mới.

Đồng thời hội thảo tập trung phân tích rõ vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy giữa hai lĩnh vực công tác này.

Cán bộ Công an tỉnh tham dự tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TL



Qua đó, định hướng đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động tuyên giáo và dân vận theo hướng hiện đại, linh hoạt, sát thực tiễn, đồng thời tập trung phân tích vai trò của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa nền tảng trong nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng trong thời đại số.

Hội thảo cũng đề xuất hệ thống giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục hoàn thiện đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng, cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và dân vận, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò “động lực mềm” trong toàn bộ tiến trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phát triển đất nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, xem xét thực trạng, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và dân vận tại cấp xã sau khi thành lập Ban Xây dựng Đảng cấp xã để kiến nghị các điều chỉnh phù hợp về tổ chức, nhân lực và phương thức hoạt động.

Hội thảo được trực tuyến tới 34 điểm cầu tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với sự tham dự của trên 3 nghìn đại biểu. Ảnh: TL



Cũng tại hội thảo, các địa phương, đơn vị chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm thực tiễn trong công tác tuyên giáo và dân vận; đề xuất các kiến nghị cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn bó với cơ sở, hiểu dân, sát dân, vì dân.