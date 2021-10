Hội thảo khoa học Quốc gia Dạy học Hóa học và Khoa học tự nhiên

Chủ trì hội thảo có PGS.TS. NGƯT Cao Cự Giác - Chủ tịch Hội hóa học Nghệ An; ThS. NGƯT Võ Văn Mai - PCT Hội Hóa học Nghệ An, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An; PGS.TS Lê Đức Giang – PCT Hội Hóa học Nghệ An, Trưởng Khoa Hóa học – Trường Đại học Vinh.