Xã hội Hội thảo khoa học ‘Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn (1254 - 1338)’ Sáng 13/7, tại thành phố Vinh, Viện Sử học, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An cùng dòng họ Hoàng/Huỳnh Nghệ An phối hợp tổ Hội thảo khoa học “Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn (1254 - 1338)”.

Chủ trì Hội thảo gồm: Đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; Tiến sĩ Lê Quang Chắn – Phó Viện trưởng Viện Sử học; Phó Giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Đức Nhuệ - Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện Sử học; ông Hoàng Viết Đường – Chủ tịch Hội đồng họ Hoàng/Huỳnh tỉnh Nghệ An.

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân; lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An; Hội đồng họ Hoàng - Huỳnh Việt Nam và các nhà nghiên cứu đến từ các cơ quan Trung ương và địa phương.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Tiến sĩ Lê Quang Chắn – Phó Viện trưởng Viện Sử học nêu rõ: Nhân dịp kỷ niệm 770 năm năm sinh Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn (1254 - 2024), với mục đích làm rõ hơn về thân thế, sự nghiệp cũng như đánh giá, vai trò, đóng góp của Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn với lịch sử dân tộc cuối thế kỷ XIII, đầu thế kỷ XIV; từ đó, nêu lên những định hướng, giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích gắn với ông, góp phần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống chống giặc ngoại xâm, bảo vệ biển đảo của đất nước trong bối cảnh mới; Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với Viện Sử học và Hội đồng dòng họ Hoàng - Huỳnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn (1254 - 1339).

Chủ trì Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Vấn đề đặt ra là ngày nay chúng ta cần bảo tồn, trao truyền và phát huy những giá trị lịch sử - văn hóa (bao gồm cả di sản vật thể, phi vật thể và tư liệu) gắn với Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn.

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đưa ra những kiến nghị, giải pháp hữu hiệu để các cấp, các ngành cùng thế hệ con cháu dòng họ Hoàng - Huỳnh tham khảo, từ đó có những phương án bảo tồn và phát huy hữu hiệu, đạt hiệu quả cao nhất…

Tiến sĩ Lê Quang Chắn – Phó Viện trưởng Viện Sử học phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Hội thảo quy tụ 29 tham luận và ý kiến trao đổi của các nhà khoa học ở Trung ương, các nhà quản lý, nhà nghiên cứu ở các địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh , Thanh Hóa và đại diện một số chi họ Hoàng ở Nghệ An, Vĩnh Phúc…

Nội dung các bản tham luận tập trung vào 3 chủ đề chính: Quê hương và thân thế của Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn; sự nghiệp của Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn; Sát Hải Đại vương trong tâm thức nhân dân và việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa.

Các tham luận đều đề cập đến vấn đề phát huy những giá trị lịch sử - văn hóa (bao gồm cả di sản vật thể, phi vật thể và tư liệu) gắn với Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn. Ảnh: Công Kiên

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Bộ Tư lệnh Hải quân, dòng họ Hoàng/Huỳnh Việt Nam và các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với di tích gốc của Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn tại quê hương Vạn Phần; bổ sung những thông tin liên quan đến Sát Hải Đại vương vào chính sử, góp phần tô thắm lịch sử chống giặc giữ nước của dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long kết luận Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao, UBND huyện Diễn Châu và Hội đồng họ Hoàng – Huỳnh Nghệ An tham mưu thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích Mộ và Đền thờ Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn tại xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu; tham mưu phương án mở rộng khuôn viên, phát huy giá trị di tích. Nghiên cứu, đề xuất lấy tên Sát Hải Đại vương Hoàng Tá Thốn đặt tên đường hoặc các công trình văn hóa, giáo dục trên địa bàn, nhất là các địa phương ven biển…