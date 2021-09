Hội thảo khoa học xác định ngày truyền thống của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường nêu rõ: Hội thảo được tổ chức để thống nhất mốc thời gian hình thành, cũng là xác định mốc làm ngày truyền thống của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Qua đó, nhằm khẳng định vai trò, đóng góp của bệnh viện trong quá trình phát triển, chăm sóc sức khỏe nhân dân; cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, người dân trong việc góp phần xây dựng bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe.

PGS.TS Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An báo cáo quá trình sưu tầm tư liệu lịch sử hình thành, phát triển bệnh viện. Ảnh: Thành Chung

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã tập trung làm rõ, đưa ra nhiều tư liệu nghiên cứu liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - nhất là mốc thời gian hình thành bệnh viện.

Đồng chí Bùi Đình Long thống nhất đề xuất chọn ngày 18/9/1918 là ngày truyền thống của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Định Long khẳng định: Việc xác định ngày truyền thống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An không chỉ có giá trị, ý nghĩa khoa học, thực tiễn đối với bệnh viện, ngành Y tế Nghệ An, mà còn đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo, tập thể cán bộ, công nhân viên bệnh viện. Trên cơ sở các tư liệu, công trình nghiên cứu tham luận tại hội thảo, Ban tổ chức hội thảo thống nhất chọn ngày 18/9/1918 là ngày truyền thống của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An./.