Hội thi 'Nông dân Nghệ An với nông sản thực phẩm an toàn năm 2023'

5 đội thi thuộc 5 cụm xã ở huyện Nghĩa Đàn tham gia hội thi. Ảnh: T.P

Ngày 31/10, tại huyện Nghĩa Đàn, Hội Nông dân tỉnh tổ chức cuộc thi “Nông dân với nông sản thực phẩm an toàn” năm 2023.

Hội thi nhằm tuyên truyền mục tiêu của đề án tuyên truyền vận động hướng dẫn hội viên nông dân sản xuất kinh doanh tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn giai đoạn 2020 - 2023. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm và đạo đức của hội viên nông dân trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn. Giúp cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn hiểu rõ về Luật an toàn thực phẩm và nghiêm túc thực hiện các quy định về Vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tích cực trong công tác tuyên truyền đến cộng đồng.

Phần thi "Lời chào nông dân" của cụm 4. Ảnh: T.P

Tham gia hội thi có 5 đội tuyển đến từ 5 cụm xã trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn gồm: Cụm 1 (các xã Nghĩa An, Nghĩa Đức, Nghĩa Khánh, Nghĩa Long, Nghĩa Lộc); Cụm 2 (các xã: Nghĩa Hưng, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Thành, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hồng), Cụm 3 (các xã: Nghĩa Minh, Nghĩa Mai, Nghĩa Lâm, Nghĩa Yên, Nghĩa Sơn), Cụm 4 (các xã: Nghĩa Trung, Nghĩa Bình, Nghĩa Hội, Thị trấn Nghĩa Đàn), Cụm 5 (các xã: Nghĩa Phú, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc).

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia hội thi. Ảnh: T.P

Thành phần đội thi là cán bộ, hội viên, nông dân tại các xã có chi hội, tổ hội nghề nghiệp hoặc xã có sản phẩm nông nghiệp đã được công nhận OCOP và các chi tổ hội, nghề nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Các đội thi trải qua 4 phần, gồm: Lời chào nhà nông; thuyết trình về sản phẩm OCOP; cùng nhau giải đáp và phần thi chung sức.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho các xã cụm 2, giải Nhì cho cụm 5, giải Ba cho cụm 1 và 2 giải khuyến khích cho các đội thi còn lại.

Trưng bày các sản phẩm OCOP của hội viên nông dân tại hội thi. Ảnh: T.P

Bên lề hội thi là chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn của huyện Nghĩa Đàn.